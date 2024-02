Fiorentina, Barone blinda Italiano: "Lo vediamo qui a lungo”

Bologna, 14 febbraio 2024 - Tra le questioni relative al calciomercato c'è anche la situazione legata a Vincenzo Italiano. Il tecnico viola ha il contratto in scadenza a giugno 2024, con opzione a favore del club per la stagione 2024-25.

Proprio su questa tema ha parlato nel pre partita di Bologna Joe Barone, ai microfoni di Dazn. "Le 100 panchine di Italiano? Perché non vederne altre 100.

A chi scrive che non c'è più rapporto voglio comunicare che tutti noi abbiamo un grandissimo rapporto con lui. Lo vediamo qui a lungo perché ha grandi capacità. Non ci piace quando viene attaccato e per questo io e Rocco Commisso siamo al 100% con Vincenzo e con la squadra".

Parole che preannunciano un accordo tra le parti? Molto sicuramente dipenderà anche dagli obiettivi che raggiungerà la Fiorentina. Intanto la società, almeno con le intenzioni, ha fatto il primo passo.