Bologna-Fiorentina 2-0: Orsolini e Odgaard decidono il derby “europeo”

Bologna,14 febbraio 2024 – E’ amara per la Fiorentina la gara ufficiale numero 3.900 (2,900 in campionato): a Bologna arriva una sconfitta meritata contro una squadra rossoblu più in palla, micidiale nelle ripartenze (anche se spreca qualche palla gol) e attenta in difesa. Sui contrasti e sui rimpalli spesso i padroni di casa arrivano prima. Da parte della Fiorentina una gara tutto sommato incolore nonostante la generosa ripresa tutta all’attacco che, però, ha prodotto ben poco. Prova deludente di tutta la squadra, con Gonzalez e Bonaventura al di sotto dei giorni migliori, Ikoné pasticcione, Kayode e Biraghi in grande affanno sulle corsie esterne. Belotti lotta ma non combina nulla di concreto.

Ora il cammino europeo si complica di molto dopo una sconfitta contro una diretta avversaria. E vincere domenica a Empoli non sarà per nulla facile.

Parte forte la Fiorentina con un pressing asfissiante e tanta aggressività. Sembrano esserci premesse buone: al 6' Bonaventura serve Ikoné in profondità, ma il francese tira fuori da buona posizione. Due minuti dopo si fa vedere il Bologna ed è Zirkzee a sprecare una palla gol in piena area.Il Bologna, dopo un avvio complicato, cresce e passa al 12' con Orsolini: lanciato sulla destra, il talento rossoblu si accentra, salta un avversario e infila Terracciano.

18 foto Bologna-Fiorentina, le immagini del match

Il Bologna ha altre occasioni, sfruttando gli errori della difesa viola, ma ancora Zirkzee, Orsolini e Saelemaekers sprecano. Al 36' sull'ennesima imbarcata della difesa viola, Orsolini si guadagna una punizione e la trasforma. A evitare il colpo del ko per i gigliati è il Var, gol annullato da Chiffi per fuorigioco.

Nella ripresa la Fiorentina parte con un altro piglio, ma nonostante il progressivo inserimento di attaccanti (prima Beltran, poi Nzola) crea pochi pericoli al Bologna, eccezion fatta per una punizione di Biraghi ben parata da Ravaglia al 23’. Il motivo della ripresa è semplice: viola sbilanciati in avanti, Bologna pericoloso in contropiede. E dopo averne sbagliati diversi (in particolare Zirkzee spreca molto) il Bologna all’ultimo minuto porta a segno un contropiede vincente finalizzato da Odgaard, il danese al secondo gol consecutivo da subentrato.

