Bologna-Fiorentina, Italiano: “Bravi loro. Rimbocchiamoci le maniche, è ancora lunga”

Firenze, 14 febbraio 2024 - San Valentino amaro per la Fiorentina, che perde 2-0 a Bologna e vede allontanarsi i rossoblù in classifica di cinque punti. Partita piuttosto brutta dei ragazzi di Vincenzo Italiano, che nel dopo gara parla così: "L'avevamo preparata con questa forte aggressione, loro hanno fiducia e il palleggio dal basso poteva crearci dei problemi. Sono usciti bene diverse volte, qualche pallone lo abbiamo sporcato anche se potevamo far meglio. E' una squadra che sta bene, abbiamo cercato di fare di tutto per limitarli e metterli in difficoltà. Sono stati tanto bravi loro, hanno una qualità altissima. Era un recupero, potevamo aggiungere punti alla nostra classifica. Ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo, ancora è lunga".

Siete i migliori in A nel recupero alto. Come mai ha tolto Beltran dal 1'?

"Volevamo togliere il palleggio in tutte le zone di campo e avere Arthur da play dopo la riconquista del pallone. Li volevamo costringere a lavorare uno contro uno per lasciarci la superiorità sui centrali. Così è stato, ma la partita l'abbiamo fatta. Nella ripresa abbiamo rimesso Beltran. In tre-quattro situazioni potevamo far male, il secondo gol è arrivato a partita finita. In ogni caso vanno fatti i complimenti a loro".

Avevate difficoltà a sinistra nel primo tempo?

"Durante la gara ci sono tante situazioni che non sono provate in allenamento. Sul cambio gioco del gol Biraghi si è trovato troppo stretto. Poi ci siamo messi a posto, ma il calcio è fatto di errori. Lì abbiamo lasciato troppo spazio, a Orsolini oggi non puoi lasciarlo".

Avete trovato le soluzioni offensive definitive?

"Le soluzioni le abbiamo e sappiamo cosa dobbiamo fare. Poi ci sono momenti dove stai bene e sei in palla, giochi e le gambe vanno a mille. Stasera invece abbiamo trovato un avversario tosto. Gonzalez non ha più di quei minuti che ha giocato, deve aumentare il minutaggio. Abbiamo tante soluzioni, le abbiamo provate tutte per segnare. Volevamo ripetere la prova col Frosinone, ma abbiamo trovato una squadra forte. Se avessimo vinto potevamo avere una marcia in più. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire".

E' sintomo di maturità voler cambiare il proprio gioco?

"L'avversario è bravo, andava limitato in qualche modo. La palla la volevamo recuperare alta, poi c'è che anche Arthur deve crescere di condizione. Tante cose le abbiamo fatte giuste, loro le hanno fatte con più qualità".

Si è arrabbiato molto sul 2-0…

"Non lo dobbiamo concedere, era l'unica volta nell'ultima mezzora che venivano avanti. Eravamo tutti schierati, c'erano le condizioni per difendersi bene e giocarsi l'ultimo minuto per pareggiare".