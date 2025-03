Fiorentina Juventus 3 a 0, Commisso: “Vittoria speciale con dedica al nostro Joe”

Firenze, 17 marzo 2025 – “E’ una vittoria speciale questa contro la Juventus, voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi e al mister per una prova straordinaria in un Franchi che ha spinto dal primo all’ultimo minuto la Fiorentina”. Sono le parole di Rocco Commisso: il patron della Fiorentina ha seguito il match dagli Usa e ha poi parlato con la squadra al termine con una telefonata negli spogliatoi. Così come aveva fatto dopo la vittoria contro il Panathinaikos.

Infondendo coraggio in vista del rush finale della stagione: “Andiamo avanti così con la stessa convinzione e con la stessa voglia di lottare”. E poi una dedica speciale, quella a Joe Barone a un anno dalla scomparsa del direttore generale: “Voglio dedicare questo successo alla famiglia del nostro Joe Barone".