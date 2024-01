Fiorentina, il colpo di Mezzanotte: canta il Gallo, Belotti è viola! Ora l'assalto a Gudmundsson

Firenze, 31 gennaio 2024 – Dalla prima volta che è stato accostato alla Fiorentina sono passati anni. Andrea Belotti costava 100 milioni, quelli che chiedeva il Torino per lasciarlo partire. Si è avvicinato e poi allontanato dalla maglia viola almeno una decina di volte. Non se n'è mai fatto niente. Fino a martedì 30 gennaio, quando i dirigenti viola hanno spinto sull'acceleratore, lasciando per qualche ora da parte il discorso Nzola. Belotti a prescindere, insomma. Già dalla mattina si è capito che si sarebbe potuto fare. La Roma ha aperto al prestito, il Gallo (con la famiglia) ha spinto per arrivare a Firenze. In serata l'incontro tra l'agente e la Fiorentina per sistemare i dettagli del contratto. Stamani sarà in città: visite mediche e firma. Intanto fino a giugno. Poi si vedrà. Resta un rebus il futuro di Nzola. La Fiorentina proverà a cederlo, non ce la dovesse fare entro le 20 del 1° febbraio potrebbe valutare più avanti mercati che resteranno aperti. Oppure tenerlo almeno fino a giugno. Gli scenari sono aperti.

Come aperta è la pista che porta ad Albert Gudmundsson. Il sogno viola è lui. Ormai è chiaro. Oggi la Fiorentina proverà ad affondare il colpo. Il Genoa ha alzato il muro: servono 30 milioni. Il rilancio di Pradè e Barone è atteso in giornata. Le alternative restano Almada, Reyna, Ramazani e pure quel Ruben Vargas sedotto per settimane e lasciato in ghiaccio. Saranno 48 ore finali da vivere tutto d'un fiato per i tifosi della Fiorentina.

In uscita si tratta con il Cagliari per una doppia cessione: Mina e Barak potrebbero approdare in Sardegna. Il difensore colombiano ha bisogno di giocare per partecipare alla prossima Copa America da protagonista, stesso discorso di Barak in ottica Europeo. C'è ottimismo per chiudere già oggi.

Infine il caso Bonaventura. La Juventus lo ha cercato, per la Fiorentina adesso è incedibile. I bianconeri avrebbero offerto il prestito di Miretti e una corsia preferenziale la prossima estate per Soulé. Il club viola è parso piuttosto contrariato per il fatto che il calciatore sia stato contattato nella giornata di sabato, alla vigilia della partita contro l'Inter. Nel mercato può sempre succedere qualunque cosa, specie negli ultimi due giorni, ma attualmente per la Fiorentina non esiste in alcun modo nemmeno un accenno di trattativa.