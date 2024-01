Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte: mercato in fermento. Il sogno vero è Gudmundsson, trattativa per Belotti. Jack-Juve? Impossibile

Firenze, 30 gennaio 2024 – Era prevedibile, nella giornata di ieri si è riacceso di colpo il mercato intorno alla Fiorentina. In stand-by da giorni, la partita contro l'Inter ha fatto saltare il tappo. E i nomi che sono circolati sono pesanti. Più pesanti di quello di Ruben Vargas, ormai in ghiaccio da giorni. La sensazione è che l'esterno svizzero sia il piano B della Fiorentina. Che ieri è tornata a bussare, come dicevamo, a diverse porte. Andiamo con ordine. Nel primo pomeriggio si è sparsa la voce di un interesse concreto per Valentin Carboni, jolly offensivo classe 2005 in prestito al Monza, ma di proprietà dell'Inter. Calciatore molto interessante, futuro certo. Negli ultimi giorni ha cambiato procuratore (insieme al fratello Franco) affidandosi a Alessandro Moggi. Che è in ottimi rapporti con la Fiorentina, tanto che sta facendo anche da intermediario nell'affare Vargas. Ieri Moggi si è presentato nella sede dell'Inter e avrebbe proposto per il calciatore un'offerta di circa 12 milioni di euro della Fiorentina. Troppo pochi per due motivi: l'Inter ne ha rifiutati pochi giorni fa qualcuno in più dal West Ham e soprattutto perché la richiesta dei nerazzurri si aggira intorno ai 30 milioni. Insomma, siamo distanti.

Negli stessi minuti si è sparsa a macchia d'olio la suggestione Albert Gudmundsson, con il Genoa che oggi accoglierà Vitinha dal Marsiglia. Ruolo non proprio uguale, ma sicuramente un calciatore offensivo da affiancare eventualmente a Retegui. Suggestione? Sogno? Chiamatela come volete, sta di fatto che la Fiorentina ha deciso di provarci e di alzare l’asticella delle proprie ambizioni.

E poi è tornato a circolare con forza il nome di Andrea Belotti. Un prestito last minute dalla Roma sembra ipotesi possibile. Meno improbabile di altre. Il Gallo vuole giocare per provare a convincere Spalletti in ottica Europeo, la Roma lo cederebbe volentieri a patto che i viola garantiscano un riscatto estivo. Resta da capire il futuro di Nzola, che piace a tanti club di Serie A: Cagliari, Salernitana, Empoli e lo stesso Genoa.

Infine la notizia circolata su Bonaventura, di un interesse della Juventus che lo vorrebbe subito alla corte di Allegri, con un opzione di rinnovo (di fatto certa) legata alla prossima partecipazione in Champions League. Difficile, se non impossibile, strapparlo adesso alla Fiorentina, anche se sono noti i problemi tra Jack e la società per un accordo sul rinnovo del contratto.