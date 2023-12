Beltran fa esplodere Firenze: “Il gol è una sensazione unica. Tre punti che servivano”

Firenze, 17 dicembre 2023 – Ha deciso il match contro il Verona con un guizzo nel secondo tempo, un destro sotto la traversa per scacciare le paure e risolvere una gara complicata. Lucas Beltran fa esplodere Firenze e i viola vincono contro il Verona. “Il gol è stata una sensazione unica. Una vittoria che ci serviva, non abbiamo fatto una grande partita ma per noi era importante trovare i tre punti. Ci sono tante cose che però dobbiamo migliorare”.

Causa l'assenza forzata di Nico Gonzalez Italiano lo ha schierato fin da subito in tandem con Nzola: «Giocare con lui mi piace perché tocco più palloni - ha sottolineato Beltran -. Se siamo in corsa per la Champions? Guardiamo partita dopo partita. Stiamo crescendo e questo è l'importante”.

Assoluto protagonista della gara il portiere Terracciano che con almeno quattro grandi parate, tra cui il calcio di rigore, ha salvato i viola: "Sono tre punti fondamentali. Gara iniziata in salita per un mio errore, mi sento anche responsabile per questo avvio non perfetto della squadra. Ma siamo stati bravi a tenere botta. Guardiamo la classifica, è spettacolare. Il nostro obiettivo è migliorare la classifica dell'anno precedente”.