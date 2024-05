Fiorentina a Bruges. Bella la città, ma il dubbio è: Bonaventura gioca?

Bruges, 8 maggio 2024 – L’attesa del match è un mix di sciarpe viola che invade le vie del piccolo centrocittà, di clima da autunno inoltrato e di giornali che raccontano le sensazioni forti che trasmette la sfida fra il Bruges e la Fiorentina. Infreddoliti e motivati i tifosi viola arrivati nella tarda serata di martedì e soprattutto al mattino, apprezzano l’architettura gotica di Bruges e lanciano quello che poi è l’interrogativo vero del match: Bonaventura gioca o non gioca? Il discorso, del resto, è a suo modo semplice: una squadra con Jack ha un suo valore specifico e una senza può lasciarsi condizionare da un ribasso di personalità e di concretezza.

Impossibile, sia chiaro, dare una risposta precisa e soprattutto corretta. Il dubbio Bonaventura ha accompagnato la squadra di Italiano a Bruges, partendo da lontano. Dalla trasferta di campionato a Verona.

Giusto così, nell’attesa, dare un’occhiata al valore (in chiave belga) che si da’ alla partita sui fascicoli sportivi dei giornali di casa. E qui la sorpresa è bella tosta. Prendiamo le quattro pagine che “Sportkrant” dedica alla semifinale di ritorno della Conference. I dubbi sulle possibilità che a raggiungere la finale sia la squadra di casa sono vicini allo zero. Si ipotizza una partita nemmeno troppo complicata, facendo forza sul fatto che all’andata se non ci fosse stato il lampo di Nzola nel recupero, il Bruges aveva comunque dimostrato di poter inguaiare il gioco della Fiorentina.

Sulle pagine dei giornali di qua ci sono poi ex e conoscitori del calcio italiano a parlare. E, al netto di riferimenti anche non diretti esclusivamente all’atteggiamento della Fiorentina, si tiene a sottolineare che gli italiani, cascatori e speso accesi nel carattere, faranno di tutto per portare il match su un piano di “confusione”. Dunque, tutto pronto per un Bruges-Fiorentina ad alta tensione in uno stadio tutto esaurito e bolgia anti-viola.