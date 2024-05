Brugge-Fiorentina, i tifosi belgi sparano fuochi d’artificio fuori dall’hotel che ospita i viola

Bruges, 8 maggio 2024 – I tifosi del Brugge hanno rispolverato una vecchia e antisportiva tradizione, già vista più volte in passato (anche in Italia): quella di cercare di disturbare il sonno della squadra avversaria la notte prima della partita. E così la scorsa notte, intorno alle 3, fuochi d’artificio sono stati esplosi fuori dalla struttura che ospita i viola, a poche ore dalla semifinale di ritorno con i belgi. Il tutto accompagnato dal coro “Godetevi la notte a Bruges”, come riporta la testata locale Nieuwsblad Sport.

L’iniziativa è stata criticata da Jan de Keyser, sindaco di Oostkamp. Secondo quanto riporta Nieuwsblad Sport, il borgomastro ha commentato dicendo che “questo atto è in netto contrasto con il 'benvenuto' che ho rivolto alla squadra e allo staff della Fiorentina. Lo sport dovrebbe essere una lotta pacifica, in cui il rispetto e il fair play sono centrali. È fondamentale garantire che entrambe le squadre abbiano le condizioni ottimali per mostrare il proprio talento. Senza rispetto per l’avversario, il calcio, e per estensione qualsiasi sport, diventa impossibile”.