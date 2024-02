Capitan Biraghi critica duramente la squadra dopo la sconfitta: "Non possiamo fare queste figure vergognose"

Duro, come non mai. Capitan Biraghi ci mette la faccia e striglia il gruppo. Fa parte del ruolo in una serata così complicata. "È venuta fuori la partita che immaginavamo, sapevamo che sarebbero partiti forte ma spesso nel secondo tempo loro vanno in difficoltà ed è stato così. Poi siamo qui a commentare una sconfitta che non può esistere per una squadra che ha certi obiettivi come noi. Il cervello deve restare sempre connesso, non si possono fare queste figure vergognose. Non deve più succedere. Avevamo un calcio d’angolo a favore al 45’ sul 2-1 per noi. Finisce 3-2 per loro. Cosa devo dire? Guardiamoci bene in faccia. Non possiamo far questo a chi ci segue, alla società e all’allenatore".

Biraghi rincara la dose. "Mi dà fastidio perdere così, è già successo due anni fa a Empoli e tornare a fare gli stessi errori non va bene. Tocca a noi che scendiamo in campo alzare l’attenzione, specialmente nei momenti in cui le cose non vanno bene. Queste partite le puoi perdere così nei Pulcini. In generale il nostro percorso è buono e stiamo facendo bene, ma c’è tanta amarezza per questa partita. Oggi abbiamo toccato il fondo ed è ora di risalire".

Ale. La.