Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Certificate 'operazioni in corso'. Settimana calda

Firenze, 28 gennaio 2025 - "Dobbiamo migliorare qualcosina, c'è ancora una settimana e speriamo di concludere alcune operazioni in corso". Queste le parole di Alessandro Ferrari, il direttore generale della Fiorentina che ancor prima di espugnare l'Olimpico è stato l'unico a toccare - seppur brevemente - l'argomento del mercato. Comincia oggi una settimana di fuoco, l'ultima e quella decisiva che porterà al gong finale del 3 febbraio (ore mezzanotte). La Fiorentina ha in ponte ancora diverse operazioni tra entrate e uscite. Si sa oramai da giorni che martedì potrebbe essere la giornata di Pablo Marì. L'accordo tra la Fiorentina e il calciatore c'è già da tempo per un contratto di un anno e mezzo. Col Monza il discorso è molto avviato. Galliani vorrebbe spuntare almeno 3 milioni di euro, Pradè ne mette sul piatto un paio consapevole che tra pochi mesi potrà prendere il difensore spagnolo a parametro zero. Ma Marì fa comodo subito a Palladino, dunque un conguaglio economico per il Monza è stato messo in conto. Anche a Roma il tecnico ha inserito Comuzzo nella ripresa e ha giocato con tre centrali. Variabile che a questo punto della stagione può far comodo alla Fiorentina. In entrata manca ancora un centrocampista muscolare, che possa sopperire alle continue assenze di Cataldi. Si parla di Cristante da diversi giorni, possibile che la trattativa vada a concludersi proprio a ridosso del gong finale. C'è da trovare il modo di spalmare i 3 milioni netti a stagione che percepisce il mediano dalla Roma. Altri nomi? Bondo, Fagioli, il sogno Frendrup (che costa 20 milioni), mentre nelle retrovie sembrano adesso Matic e Lovric. In attacco manca ancora l'esterno (che dovrebbe sostituire Ikoné se deciderà di partire) e il vice Kean. Individuato in Sanabria ma bloccato da uno scambio con Kouame che si è messo in salita, perché l'ivoriano preferirebbe andare all'Empoli anche per non spostare la famiglia a metà stagione. Dennis Man rimane un'idea, anche se adesso ci sarà da capire l'entità dell'infortunio muscolare patito dal calciatore rumeno nella partita contro il Milan. Dopo uno scatto ha chiesto il cambio. Qui l'impressione è che il nome buono non sia ancora uscito. Detto di Ikoné e Kouame, in uscita ci sarà da trovare anche una soluzione per Biraghi, che spera adesso nel Napoli dopo l'infortunio di Olivera.