Il Colpo di Mezzanotte - Amrabat addio, pressing per Baturina. Folorunsho-Bove idee calde

Firenze, 30 agosto 2024 - Una giornata frenetica, la penultima di mercato non poteva che essere così. La Fiorentina lavora ancora su diversi tavoli a centrocampo per farsi trovare pronta nel caso di un addio di Sofyan Amrabat nella giornata di oggi. In serata le voci dalla Turchia (dove comunque il mercato resterà aperto) si sono intensificate fino a raccontare di una fumata bianca ormai imminente.

Il Fenerbahce di Mourinho avrebbe battuto la concorrenza dell'Atletico Madrid, inseritosi per la verità tardivamente. Amrabat sarebbe atteso a Istanbul nelle prossime ore. La ricerca del sostituto ha portato all'altalena di sensazioni per Mangala. Giocatore in uscita dal Lione che andrà a giocare all'Everton come era nei programmi prima dell'inserimento viola. Manovra che ha fatto tentennare il giocatore per diverse ore (chiara la sua preferenza per la Fiorentina fin da subito), allettato dal giocare in Serie A. Ma il Lione ha voluto mantenere la parola data all'Everton e così la Fiorentina in serata si è ritirata. Resta in piedi la candidatura di Martin Baturina della Dinamo Zagabria, seppur per caratteristiche sia un giocatore completamente diverso (meno muscoli e più qualità). Parti non ancora vicine (la Fiorentina ha offerto 15 milioni e ha l'ok del giocatore) ma i contatti sono andati avanti. A centrocampo resta viva anche la possibilità Folorunsho, in uscita dal Napoli e ieri ri-proposto in un'ipotetico scambio con Amrabat. Così come Bove, che oggi lascerà la Roma. Si è parlato molto dell'Eintracht Francoforte, ma una speranza c'è ancora in chiave viola.

Tanto lavoro da fare anche sul fronte delle uscite. Il mercato intorno a Brekalo si è acceso all'improvviso. Maiorca e Valencia ci provano dalla Spagna, il Venezia non molla in Serie A, dove c'è sempre l'Empoli. Oggi sarà presa una decisione. In uscita anche Dimo Krastev, che dovrebbe accordarsi con la Ternana in Serie C. Resta da trovare una squadra a Christensen, mentre Infantino alla fine potrebbe rimanere fino a gennaio se non spunterà fuori un'occasione dell'ultima ora nel campionato cadetto. Ieri intanto Matias Moreno è sbarcato a Firenze. Approdo e visite mediche a Roma, poi il trasferimento al Viola Park per la firma del contratto. Affare concluso in fretta, adesso toccherà a Palladino farlo crescere. Infine un aggiornamento su Lorenzo Lucchesi. Il prestito al Venezia è durato lo spazio di due partite (in cui non ha giocato). La Fiorentina lo ha richiamato e lo ha prestato alla Reggiana in Serie B.

Alessandro Latini