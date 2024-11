’complice’ il gemellaggio. Sfida da tutto esaurito. In 24mila al Franchi

Il sold out del Franchi è stato dichiarato da giorni. Confermato nelle ultime ore quando sono stati venduti anche i pochi biglietti a scarsa visibilità messi in vendita dal club gigliato. Una manciata a prezzi scontati, poche centinaia, relativi alle prime file di Tribuna Vip e Tribuna Autorità. Difficile quantificare il numero degli spettatori attesi questo pomeriggio per Fiorentina-Verona, ma non sarà troppo distante dai 24.000 biglietti venduti (compresi i 12.000 abbonati).

Alcuni tagliandi sono rimasti invenduti per ragioni di sicurezza. Sugli spalti è attesa la festa con chi arriverà da Verona. Sciarpe viola e gialloblu si mescoleranno anche fuori dal Franchi a testimonianza di un gemellaggio storico e duraturo nel tempo.

Ale. La.