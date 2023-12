Conference, altro che coppetta. Occhio a Betis, Eintracht e Ajax. Già incassati 6,2 milioni di euro

Di tempo per pensare alla Conference League la Fiorentina quest’anno se ne è regalato parecchio. La squadra di Italiano non si annoierà di certo da qui a marzo e togliere dal calendario il doppio playoff di metà febbraio era uno degli obiettivi di inizio stagione. Il primo posto del Gruppo F porta con sé diverse buone notizie. Oltre a saltare a piedi pari il turno di cui sopra, il club viola affronterà da testa di serie il sorteggio del prossimo 23 febbraio, con gli ottavi in programma tra il 7 e il 14 marzo. Nell’urna di Nyon i viola pescheranno una delle otto squadre che usciranno vittoriose dal turno precedente. Non solo, la Fiorentina è sicura anche di giocare in casa la sfida di ritorno. Un altro piccolo vantaggio acquisito giovedì sera.

Nell’ultima giornata della fase a gironi i risultati che ne sono scaturiti hanno tirato dentro la competizione l’Ajax (che ha evitato l’ultimo posto nel girone di Europa League), il Betis Siviglia (che ha invece perso la qualificazione per mano dei Rangers) e pure l’Olympiacos tra le squadre che possono rappresentare delle mine vaganti. Oltre a queste tre squadre le ‘retrocesse’ sono Royale Union SG, Maccabi Haifa, Servette, Molde e Sturm Graz. Queste (lunedì il sorteggio) se la vedranno con le seconde classificate dei gironi di Conference: Ferencvaros, Legia Varsavia, Eintracht Francoforte, Ludogorets, Slovan Bratislava, Gent, Dinamo Zagabria e BodoGlimt. In palio, come detto, gli ottavi dove insieme alla Fiorentina attenderanno il sorteggio del 23 febbraio anche Aston Villa, Paok Salonicco, Fenerbahce, Viktoria Plzn, Lille, Maccabi Tel Aviv e Club Brugge.

Infine i guadagni. Il tesoretto viola è già piuttosto ricco e sappiamo quanto sia importante per la società al fine di aumentare i ricavi (l’ultimo bilancio parla chiaro). Il club di Commisso ha guadagnato circa 6,2 milioni tra partecipazione e risultati (3 vittorie e 3 pareggi). A questa somma vanno aggiunti i 650.000 euro per la vittoria del girone e i 600.000 per la partecipazione agli Ottavi. Il totale rasenta i 7,5 milioni di euro, senza contare botteghino e market pool: quelli verranno conteggiati a fine competizione.

Alessandro Latini