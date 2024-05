Conference League, la carica di Biraghi: "Portiamo via questa benedetta coppa"

Firenze, 28 maggio 2024 - Insieme a mister Italiano c'è capitan Cristiano Biraghi in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina. Queste le parole del capitano gigliato. "La rivalsa c'è, da parte di tutti quelli che c'erano l'anno scorso: dai miei compagni al mister, ai dirigenti. Il risultato dell'anno scorso non lo meritavamo, abbiamo grande voglia di rivincita, di fare una grande partita e portare via questo trofeo per tutto il lavoro fatto in questi tre anni. Per gente che purtroppo non c'è più. Abbiamo tante motivazioni, speriamo arrivi il prima possibile la partita, siamo qui per vincerla".

Quanto è realmente cresciuta questa squadra?

"La crescita è stata esponenziale e si vede. Abbiamo avuto la fortuna, in un calcio che va veloce e dove si cambia sempre tutto, di lavorare tre anni con un allenatore e costruire qualcosa nel tempo è molto importante. Tanti errori li abbiamo corretti, ne sono venuti fuori altri e abbiamo tolto anche quelli. Non si è mai perfetti, la perfezione non esiste. Però dopo tre anni fatti così la crescita è evidente e la percepiamo tutti. Sono stati tre anni spettacolari, giocando oltre cento partite. Saremo di nuovo in Europa anche la prossima stagione. Non sarà il risultato di domani a cambiare il nostro pensiero. Io c'ero anche prima di questi tre anni, so dov'eravamo e di certo non eravamo qui a fare queste conferenze. Domani è importante, certo, la vogliamo vincere a tutti i costi. Sono tre anni che andiamo dietro a questo trofeo".

E' la Fiorentina migliore nella quale ha giocato?

"Non ho potuto giocare nella Fiorentina per vincere lo scudetto, da quando ci sono io è la squadra più completa e matura. Abbiamo aggiunto sempre qualcosa, c'è una società dietro che investe tempo e denaro. E' sicuramente la miglior Fiorentina di quelle dove sono stato io".

Cosa direbbe al mister per convincerlo a restare anche la prossima stagione?

"Voi date per scontato che vada via... Ho sentito che spesso glielo avete chiesto, vi ha sempre detto che stava pensando al campo. Ma vi assicuro che non è per dire. Siamo passati da Cagliari dove avevamo l'obiettivo della Conference, adesso c'è questa partita. E' scomparso Joe, abbiamo dovuto pensare anche a questo. Fra noi, la società, la città e i tifosi c'è un'alchimia talmente bella che è troppo importante omaggiarla con questa coppa. Quando poi ci dirà cosa farà, penserò a cosa dirgli. Se andasse via ci dispiacerebbe tantissimo. Abbiamo un rapporto speciale e in campo ci ha dato tanto. Ci rivediamo venerdì o sabato e ne parliamo".

