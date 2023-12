Conference League, Ferencvaros-Fiorentina: probabili formazioni, orario e tv

Roma, 13 dicembre 2023 - La Uefa Conference League, così come le altre più prestigiose coppe internazionali, è giunta all'ultima giornata della fase a gironi. Domani, giovedì 14 dicembre, si disputeranno le partite valide per il sesto turno dei gironi, che decreteranno le squadre che accederanno direttamente agli ottavi di finale e quelle che, invece, dovranno affrontare il turno dei sedicesimi di finale. L'unica squadra italiana impegnata in questa competizione è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che affronterà il Ferencvaros in uno scontro diretto che deciderà proprio in quale turno la viola si ritroverà a giocare a partire dall'inizio del 2024.

Fiorentina in Ungheria per il primo posto

La Fiorentina si giocherà un bel pezzo di stagione, domani in Ungheria. La sfida con il Ferencvaros vede arrivare i viola con due punti di vantaggio sui rivali e la qualificazione aritmetica al prossimo turno. I gigliati, però, devono almeno pareggiare per assicurarsi il primo posto nel girone ed evitare uno spareggio contro una compagine che retrocederà dalla Uefa Europa League. A loro volta, gli ungheresi necessitano di almeno un punto per essere certi del passaggio del turno almeno da secondi, ai danni del Genk che è ancora in corsa. All'andata i toscani avevano faticato e non poco, riuscendo a recuperare in extremis dopo essere passati in svantaggio per 0-2. Il Ferencvaros, però, attualmente ha uno stato di forma decisamente meno convincente rispetto a quando si disputò la sfida del Franchi, tanto che ha anche perso la vetta della classifica nel proprio campionato nazionale.

Probabili formazioni e tv

Sia il Ferencvaros che la Fiorentina dovrebbero scendere in campo a specchio, con il 4-2-3-1 di partenza. Stankovic avrà a disposizione la punta Varga, di rientro da un lungo infortunio, mentre Italiano dovrebbe dare qualche chance ad alcune seconde linee per far rifiatare i titolari. Non ci saranno di sicuro Arthur, Bonaventura e Sottil, che non figurano nella lista dei convocati per la partenza in Ungheria. Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Abena, Cissé, Ramirez; Abu Fani, Siger; Traoré, Zachariassen, Marquinhos; Varga. Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Kouamé; Beltran. La partita verrà trasmessa in diretta a partire dalle ore 18:45. Le piattaforme di riferimento sono quelle di Dazn e Sky.

Calendario Uefa Conference League fase a gironi: giornata 6

Giovedì 14 dicembre, ore 18:45

Genk - Cukaricki Ferencvaros - Fiorentina Aberdeen - Eintracht Francoforte Fenerbahçe - Spartak Trnava Ludogorets - Nordsjaelland Zrinjski Mostar - Aston Villa Paok - HJK Legia Varsavia - AZ Alkmaar Giovedì 14 dicembre, ore 21 Dinamo Zagabria - Ballkani Lugano - Besiktas Club Brugge - Bodo Glimt Viktoria Plzen - Astana Lille - KI Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana Zorya - Breidablik Maccabi Tel Aviv - Gent

Classifica fase a gironi

Gruppo A: Lille 11, Slovan Bratislava 10, KI 4, Olimpija Ljubljana 3 Gruppo B: Gent 13, Maccabi Tel Aviv 12, Zorya 4, Breidablik 0 Gruppo C: Viktoria Plzen 15, Dinamo Zagabria 6, Astana 4, Ballkani 4 Gruppo D: Club Brugge 13, Bodo Glimt 10, Lugano 4, Besiktas 1 Gruppo E: Aston Villa 12, Legia Varsavia 9, AZ Alkmaar 6, Zrinjski Mostar 3 Gruppo F: Fiorentina 11, Ferencvaros 9, Genk 6, Cukaricki 0 Gruppo G: Paok 13, Eintracht Francoforte 9, Aberdeen 3, HJK 2 Gruppo H: Nordsjaelland 10, Ludogorets 9, Fenerbahçe 9, Spartak Trnava 1