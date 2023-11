Due impegni in 4 giorni. Giovedì il Cukaricki. Poi tocca al Bologna

Non è la prima volta che la Conference League capita al momento giusto per provare a guarire i mali di stagione della Fiorentina. C’è bisogno di segnare, di ritrovare fiducia sotto porta. Occasione ghiotta la trasferta a Leskovac, dove il Cukaricki ospiterà la squadra di Italiano. Livello basso, lo si è visto all’andata. Chiaro che la Fiorentina debba tornare in Italia con tre punti per indirizzare la classifica del Gruppo F e per guardare al match interno contro il Genk (30 novembre) come un potenziale match point qualificazione. Spazio per chi ha giocato meno, anche pensando alla partita contro il Bologna di domenica prossima che si è improvvisamente trasformata in una scontro diretto per l’Europa.

Le prossime due partite - poi ci sarà la sosta per la Nazionale - saranno importanti sul doppio fronte coppa-campionato. Detto del girone di Conference, pure la classifica in Serie A ha bisogno di essere rimpolpata. Tutto sommato la Fiorentina è ancora agganciata al treno europeo appaiata alla Roma e davanti alla Lazio. Niente a che vedere con 12 mesi fa - il campionato era già compromesso - ma per continuare a coltivare sogni c’è bisogno di ricominciare a far punti.

Alessandro Latini