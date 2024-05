Eccellenza, l’ultimo atto. Il Signa si gioca la finale

Per il campionato di Eccellenza è l’ultima domenica della post season con la finale play off del girone B per stabilire la squadra fra Terranuova Traiana e il Signa che concluderà la stagione al 2° posto per poter partecipare agli spareggi nazionali. Inoltre, per il girone A si gioca lo spareggio play out fra Valdinievole Montecatini e Lanciotto Campi per restare in Eccellenza. Queste le gare in programma alle ore 15.

Girone A

Play out: Vald. Montecatini-Lanciotto Campi. Contro la formazione allenata dall’ex viola Ennio Pellegrini, al Lanciotto Campi del tecnico Marco Guidi per salvarsi servirà solo un risultato: quello dei tre punti. Con la disponibilità di Ascolese e Afelba, i campigiani si presentano al completo.

Girone B

Play off finale: Terranuova Traiana-Signa 1914. Sul neutro di Pontassieve il Signa di Scardigli si gioca la finale per agganciare la girandola degli spareggi nazionali. Al Signa serve la vittoria. Per regolamento, in caso di parità al 90’ si andrà ai supplementari. Persistendo nuovamente la parità a passare sarà il Terranuova per aver concluso la stagione nella posizione di classifica migliore. La vincente farà lo spareggio il 26 maggio (in casa la prima) e il 2 giugno con la vincente di Maccarese e AmatriceRieti, che disputano lo spareggio per il girone A di Eccellenza del Lazio.

Giovanni Puleri