Fiorentina tradita da Kean e Ranieri nella serata omaggio a Bove, l’Empoli vince ai rigori

Firenze, 4 dicembre 2024 - Sono stati i calci di rigore, a decretare la vincitrice tra Fiorentina ed Empoli. In questo ottavo di finale di Coppa Italia, il punteggio finale al termine dei novanta minuti è stato di 2-2. Il gol di Ekong in apertura aveva illuso gli azzurri di D'Aversa, che hanno poi incassato la rimonta viola con Kean e Sottil. Il pareggio di Esposito ha poi indirizzato il match verso la lotteria dei rigori, che è stata vinta dagli ospiti. Il merito è proprio dello stesso Esposito, autore dell'ultimo rigore decisivo, dopo gli errori dal dischetto di Ekong, Ranieri e Kean in questo ordine. La squadra di D'Aversa sfiderà ai quarti di finale la vincente tra Cagliari e Juventus.

Le formazioni titolari

Palladino schiera la sua Fiorentina con il 4-2-3-1. Terracciano difende i pali, Dodò e Gosens occupano le corsie esterne e Comuzzo e Ranieri sono i due difensori centrali. Martinez Quarta gioca in mediana accanto a Cataldi. Colpani, Beltran e Sottil lavorano alle spalle dell'unica punta, Moise Kean. Dall'altra parte D'Aversa preferisce la difesa a tre per il suo Empoli. Seghetti si posiziona in porta, Ismajli, Marianucci e Tosto formano il trio difensivo. Sambia e Cacace corrono a tutta fascia, Henderson e Belardinelli occupano la zona centrale della metà campo. Solbakken ed Ekong si muovono dietro Esposito in avanti.

Primo tempo

La partita si sblocca subito, già al quarto minuto. L'Empoli sale in pressing e mette in difficoltà la Fiorentina, che perde palla con Cataldi. Dal contrasto la palla schizza verso l'area di Terracciano, che non esce dai pali e viene bruciato da Ekong, il quale si sistema comodamente il pallone sul piatto destro e realizza il gol che vale lo 0-1. Azzurri subito avanti nel derby tutto toscano. I padroni di casa, colpiti a freddo, cercano di riordinarsi e di prendere in mano il pallino del gioco. La prima occasione per i viola arriva dopo il quarto d'ora, quando Dodò galoppa sulla fascia sinistra e pennella un traversone sul secondo palo: Kean arriva puntuale, ma ad un metro dalla linea di porta incorna sulla traversa, disturbato dalla marcatura di un avversario. I ritmi non sono molto alti e la squadra di D'Aversa ne approfitta per amministrare il vantaggio in serenità. La Fiorentina va a fiammate ed è ancora Dodò, stavolta a destra, a sgasare: il suo tiro in diagonale viene parato da Seghetti, che devìa il pallone nel cuore dell'area, dove Sottil cerca un tap-in che sbatte contro il muro difensivo avversario. Empoli che si salva in extremis al 38'. I minuti finali si trascinano fino al doppio fischio dell'arbitro Giua, che manda le due squadre a riposare negli spogliatoi per l'intervallo.

Secondo tempo

L'Empoli non inizia benissimo questo secondo tempo e sembra soffrire maggiormente gli assalti della Fiorentina. Seghetti deve impegnarsi per evitare guai al 56': Sottil imbuca per Beltran, che d'esterno si rende pericoloso. Tre minuti dopo arriva il pareggio dei padroni di casa. Sottil dialoga con Richardson in area, conclude e trova la parata di Seghetti, che però lascia lì la sfera; Kean è il più lesto ad arrivarci e ribadisce in rete l'1-1. Una decina di minuti più tardi sono gli azzurri a farsi rivedere in attacco, ma Terracciano risponde al tentativo di Esposito. A completare la rimonta degli uomini di Palladino è Sottil al minuto 70: l'ala gigliata si accentra, conclude in porta e, complice una deviazione, realizza il 2-1. La gioia della Fiorentina dura poco, perché al 75' Esposito controlla in maniera deliziosa, con l'esterno, un assist di Henderson in area e conclude con uno scavetto. Il risultato torna in equilibrio. Seghetti fa un miracolo all'87', quando Dodò crossa per Kean, il quale colpisce a botta sicura di testa e trova la saracinesca abbassata; il pallone sbatte poi su Viti, che lo rinvia proprio sulla linea di porta. Le due squadre chiudono in parità e si va ai calci di rigore.

Calci di rigore

La prima squadra a calciare nella serie è stata la Fiorentina. Vince l'Empoli per 4-3.

Fiorentina: Gudmundsson (realizzato), Kouamé (realizzato), Ranieri (parato), Kean (fallito), Cataldi (realizzato)

Empoli: Colombo (realizzato), Ekong (fallito), Henderson (realizzato), Marianucci (realizzato), Esposito (realizzato)

Il tabellino del match

Fiorentina (4-2-3-1): P. Terracciano; Dodò, Comuzzo, L. Ranieri, Gosens (75' Parisi); Martínez Quarta (52' Richardson), Cataldi; Colpani (52' Ikoné), Beltrán /74' Gudmundsson), Sottil (83' Kouamé); Kean. Allenatore: Palladino.

Empoli (3-4-2-1): Seghetti; Ismajli (64' Viti), Marianucci, Tosto; Sambia (82' Gyasi), L. Henderson, Belardinelli (64' Maleh), Cacace (64' Pezzella); Solbakken (74' Colombo), E. Ekong; S. Esposito. Allenatore: D'Aversa.

Marcatori: 4' Ekong (Emp), 59' Kean (Fio), 70' Sottil (Fio), 75' Esposito (Emp)

Arbitro: Antonio Giua

