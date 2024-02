Verso Empoli-Fiorentina. Italiano sceglie il silenzio, Nicola carica i suoi: “Gara sentita”

Empoli (Firenze), 18 febbraio 2024 – Se Vincenzo Italiano sceglie di non parlare alla vigilia del derby, il suo collega Davide Nicola anticipa tutti e mette le cose in chiaro. “So bene cosa significa questa partita per noi e no, non è come le altre. Nel nostro ambiente, il match con la Fiorentina è sempre una gara particolare”.

Senza scadere nella solita diatriba – derby sì, derby no – la sfida di oggi pomeriggio (ore 15, stadio Castellani) assume contorni del tutto particolari. La Fiorentina cerca punti per rilanciare le sue ambizioni europee, l’Empoli vuole proseguire nella striscia positiva inaugurata dopo il cambio di allenatore. Un mese fa non ci sarebbe stata storia. Oggi, dopo due vittorie e due pareggi in quattro partite, gli azzurri credono nell’impresa. All’andata finì 2-0, ma per Luperto e soci fu un fuoco di paglia. Di sicuro c’è che la Fiorentina non può sbagliare di nuovo.

“Il valore di ogni gara è sempre lo stesso, per me conta tre punti. La Salernitana? Quella partita è già passata, esiste solo l'oggi. Io non guardo più a ieri e né a domani. Oggi sono consapevole che il lavoro e l'attenzione sono importanti per una partita così stimolante. Per me conta solo la Fiorentina”.

E allora ecco che si parla dei viola. “Affrontiamo un avversario che ci dice di essere abile nelle due fasi. Dobbiamo cambiare modo di difenderci e attaccare, affrontiamo una squadra forte vicina alla zona Europa. Ogni squadra ha qualità e ha lati in cui si possono mettere in difficoltà. Nicola ha iniziato il suo percorso a Empoli con otto punti in quattro gare: “Quando inizio mi aspetto sempre di lavorare duro - dice il tecnico - e vedere le verifiche durante le partite. Non mi aspetto punti o una certa crescita perché quelli dipendono dalla situazione. Io credo esclusivamente nel lavoro, sono un martello. L'aspetto emotivo, i compiti che hanno in campo, inserire cose nuove, io martello su questo”