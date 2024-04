Fiorentina, appelli e striscioni in città in vista del Viktoria Plzen: "Tutti allo stadio"

Firenze, 16 aprile 2024 - Il tam tam mediatico è partito subito dopo il fischio finale di Fiorentina-Genoa, gara che non ha particolarmente soddisfatto i tifosi presenti allo stadio. Ma nessuno si è sognato di contestare o fischiare i calciatori di Italiano. Anzi. E' vero che il momento della Fiorentina è un po' così, ma all'orizzonte c'è un quarto di finale di Conference League da giocare giovedì sera contro il Viktoria Plzen alle 18.45. Appuntamento al Franchi per il numero maggiore possibile di tifosi. Dicevamo dell'appello, lanciato dalla Curva Fiesole al fischio finale della sfida col Genoa: "Giovedì tutti allo stadio!!!". Testo semplice, invito diretto che di più non si può. Gli ultras ci saranno, il tifo sarà caldissimo, ma per spingere la Fiorentina verso la semifinale è bene che anche gli altri settori siano pieni. O comunque vicini a esserlo. Nel dopo partita, in sala stampa, è arrivato anche l'appello di mister Italiano. "Mi ha fatto un immenso piacere leggere quello striscione in curva, abbiamo bisogno della spinta della gente, per darci quella forza e quella fiducia che in alcuni momenti in campo sta mancando. Ma se i ragazzi iniziano a sentire la spinta da dietro possiamo fare qualcosa di importante". Insomma, un altro assist agli indecisi. E un altro ancora è arrivato nella giornata di oggi, con i ragazzi della curva che fin dalle prime luci dell'alba hanno tappezzato la città di striscioni con lo stesso identico messaggio mostrato ieri. Sono stati individuati diversi punti nevralgici, zone dove il via vai di automobilisti è particolarmente elevato. Via Pistoiese, Ponte a Greve, il cavalcavia delle Cure e il sottopassaggio del Gignoro. Giusto per citarne alcuni. Ma ce ne sono diverse altre decine sparsi per la città. Il messaggio è arrivato forte e chiaro e oggi la prevendita (libera) ha cominciato a muoversi dopo essere rimasta un po' in sordina nei giorni scorsi. Al momento sono oltre 15.000 i biglietti venduti con tutti i settori che restano a disposizione, compresa la Curva Fiesole. I settori più pieni sono i due Parterre di Maratona e Tribuna. Dalla Repubblica Ceca sono in arrivo circa 1.000 tifosi del Viktoria. Per loro la Prefettura di Firenze ha diramato oggi i provvedimenti del caso. Molti di questi riguardano la vendita e il consumo di alcolici nel centro storico a partire dalle 7.00 di giovedì mattina. Alessandro Latini