Fiorentina batte Club Brugge 3-2: decisivo Nzola, ritorno in Belgio mercoledì

In Conference League la gara d’andata tra Fiorentina e Club Brugge è finita 3-2 per i viola: al gol dopo 5’ di Sottil ha risposto al 17’ Vanaken, poi al 37’ Belotti. Nella ripresa, espulso al 16’ Onyedika per due gialli in tre minuti, al 18’ Thiago ha pareggiato per i belgi, poi Nzola al 91’. Mercoledì alle 18,45 il ritorno in Belgio. Nell’altra semifinale, Aston Villa-Olympiakos 2-4.