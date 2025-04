Conference Legue: Fiorentina-Celje, probabili formazioni e dove vederla in tv

Firenze, 17 aprile 2025 – La Fiorentina vuole scrivere un altro bel capitolo della sua storia prestigiosa, ma per arrivare alla terza finale consecutiva di Conference League (e magari vincerla, così tanto per cambiare) bisogna superare i quarti di finale eliminando gli sloveni del Celje. Metà percorso verso l’accesso alle semifinali è già stato compiuto con il successo per 2-1 nella gara di andata, ora c’è da completare l’opera vincendo (o almeno non perdendo) questa sfida che si gioca al “Franchi” alle 18.45, diretta tv su Sky Sport.

Rispetto alla gara di andata, mister Palladino punta sui titolari, a parte Dodo (squalificato con Zaniolo e Moreno) e Gosens (recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina), per cui sugli esterni toccherà ancora a Folorunsho e Parisi che all’andata se la sono cavata.

Davanti, toccherà alla coppia Gud-Kean scardinare la difesa del Celje, anche se è possibile che gli sloveni (costretti a recuperare) cerchino di fare la partita lasciando spazi ai viola.

Di certo, servirà una squadra più brillante di quella vista con il Parma e, comunque, la gara di andata in Slovenia suggerisce di affrontare con grande attenzione il Celje, squadra dinamica, veloce, insidiosa negli scambi stretti e che gioca con molto agonismo.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

CELJE (4-2-3-1): Silva; Nieto, Bejger, Nemanic, Karnicnik; Zabukovnik, Kvesic; 35 Delaurier, Seslar, Svetlin; Edmilson. Allenatore: Riera.

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)