Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Di tutto per arrivare a Henrique. Diversi in uscita

Firenze, 9 gennaio 2025 - Se da una parte l'affare Folorunsho è ormai chiuso e si attende solo lo sbarco in città del centrocampista proveniente dal Napoli, dall'altra nelle ultime ore la Fiorentina è tornata a spingere in modo concreto per provare a mettere le mani su Luiz Henrique. Il nome affascinante è quello del jolly offensivo del Botafogo. Giocatore di spessore, in grado di accendere la fantasia dei tifosi. Pradè e Goretti si sono messi in testa di provarci fino in fondo. Piace particolarmente al direttore tecnico gigliato che lo segue da tempo. Respinta la prima offerta, la Fiorentina ha già presentato una controposta di circa 20 milioni più bonus. Ancora siamo distanti dalla richiesta del Botafogo ma la forbice si è ridotta e la Fiorentina è fortemente convinta della bontà tecnica del giocatore. Sarà una trattativa lunga, difficile da chiudere in fretta.

Oltre a Folorunsho (atteso nelle prossime ore in città per le visite mediche e la firma sul contratto) a breve dovrebbe concretizzarsi anche l'affare Marì. Il centrocampista del Napoli arriva in prestito con diritto di riscatto per 9 milioni, che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni legate alle presenze. Marì arriverà invece a titolo definitivo a fronte di un indennizzo al Monza. Il difensore avrà un contratto biennale.

E poi ci sono le uscite. Anche di calciatori insospettabili. La Fiorentina sta valutando la posizione di Marin Pongracic, ai margini della rosa di Palladino e destinato ad avere ancora più concorrenza con l'arrivo di Marì. Non è escluso che in questo mese di gennaio possa andare in prestito altrove per ritrovare minuti e condizione. Gli altri con la valigia in mano sono noti. Ieri il Como si è fatto avanti anche per Ikoné (in Turchia pare essersi mosso il Trabzonspor). Prestito secco la formula proposta, la Fiorentina ci vorrebbe inserire un obbligo di riscatto. Se ne continuerà a parlare contestualmente al discorso Parisi. E in caso di prestito pure Kayode potrebbe interessare (su di lui anche il Parma e la Roma oltre ai noti club inglesi). Sul fronte Kouame si continuano a registrare interessamenti (specialmente del Torino) ma per ora nessuna offerta. Tutti sono spaventati dal suo alto ingaggio. Là davanti la Fiorentina è intenzionata a cambiare una o due pedine. Infine Christensen e Biraghi. Il portiere viaggia spedito verso il prestito al Paderborn, club di seconda serie tedesca. L'esterno continua a sperare nel Bologna.

Alessandro Latini