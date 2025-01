Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte”: Folo-Marì ok, Christensen addio. Il punto su Insigne

Firenze, 8 gennaio 2025 - Finalmente ci siamo. Michael Folorunsho è pronto a diventare un calciatore della Fiorentina. Il centrocampista del Napoli sbarcherà a Firenze nella giornata di domani e venerdì dovrebbe sostenere le visite mediche. Fino a giugno sarà viola, poi il club gigliato deciderà se esercitare o meno il diritto di riscatto voluto in sede di trattativa e pari a circa 9 milioni di euro. In quel caso Folorunsho firmerebbe un quadriennale. Palladino avrà così il suo centrocampista già per la partita di Monza in programma lunedì sera. Dove l'osservato speciale sarà Pablo Marì. E non è detto che il difensore spagnolo giochi la partita con la maglia del club brianzolo. Ha già dato il suo ok alla Fiorentina, che di contro gli farà firmare un contratto biennale. Resta da limare qualcosa con il Monza, ma Bocchetti si è già rassegnato a perderlo. Si attendono sviluppi entro il fine settimana. Difficile che Moreno faccia il percorso contrario. La Fiorentina in questo momento sembra volerlo tenere. Capitolo Insigne. Vorrebbe tornare in Italia, ma in questo momento è 'prigioniero' di un contratto faraonico a Toronto. L'ex capitano del Napoli è uno dei paperoni dell'MLS. Il suo stipendio base di oltre 7 milioni di euro (più ricchi bonus) in Italia nessuno può permetterselo. Di certo lui sarà disposto a tagliarsi il lauto ingaggio pur di rientrare nel calcio europeo ma la sforbiciata dovrà essere bella netta. Alcuni intermediari lo hanno proposto anche alla Fiorentina (non solo, almeno in Italia diversi club si sono interessati). Pradè e Goretti hanno ascoltato, vedremo poi se decideranno di approfondire la questione. Al momento no, è solo un'idea sul tavolo.

Ma là davanti qualcosa potrebbe cambiare perché nelle ultime ore gli agenti di Ikoné e Kouame sono stati avvertiti del fatto che i loro assistiti siano stati messi sul mercato. A Kouame non mancano pretendenti, ma chi lo vuole (tante squadre nella seconda parte della classifica in Italia) non può sobbarcarsi il pesantissimo ingaggio da 1.7 milioni a stagione. Discorso diverso per Ikoné, che di mercato ne ha avuto poco anche in estate. Andasse via almeno uno di loro due i viola inserirebbero in organico un elemento offensivo. Forse anche proprio un vice Kean. Infine Christensen. Il portiere (ormai relegato al ruolo di quarto e mai convocato in stagione) è a un passo dal Paderborn, club di seconda serie tedesca. E' pronto ad accettare la destinazione e lascerà Firenze in prestito a stretto giro di posta. Alessandro Latini