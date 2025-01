Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Folorunsho, presto le visite. Circola la voce Insigne

Firenze, 7 gennaio 2025 - Ancora qualche giorno di attesa. Poi la Fiorentina avrà il suo nuovo centrocampista. O almeno, il primo. Se lungo il mese di gennaio Palladino decidesse di ri-puntare sul 3-5-2 ne servirebbe un altro. Intanto però il nome caldissimo è quello di Michael Folorunsho, che sta aspettando il via libera del Napoli e non vede l'ora di raggiungere il Viola Park e mettersi a disposizione di Palladino. Trattativa chiusa da giorni, durata anche relativamente poco. Una volta ricucito lo strappo con l'agente Giuffredi è stato tutto in discesa. Prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Contratto fino a giugno leggermente maggiorato rispetto allo stipendio che percepisce al Napoli. Club con il quale mantiene un accordo fino al 2029. In caso di riscatto firmerebbe la prossima estate un contratto quadriennale con la Fiorentina. Possibile che le visite mediche possa svolgerle a metà settimana, anche se da Napoli raccontano di voler trovare prima un sostituto. Due i nomi trattati dagli azzurri: Casadei (non troppo vecchio obiettivo viola) e Fazzini, qui il duello è con la Lazio. Ma Folorunsho è già della Fiorentina da giorni. Occhio poi al discorso difesa. Dove la Fiorentina aspetta il via libera del Monza per Pablo Marì, altro giocatore scelto da giorni e voluto da Palladino. Può giocare nella difesa a quattro, specialista di quella a tre. Esborso contenuto, ma cederlo fa comodo anche a Galliani che altrimenti lo perderebbe da svincolato fra pochi mesi. Serve però un sostituto all'altezza, vista anche la dura contestazione della tifoseria dopo la sconfitta con il Cagliari. Si è parlato di Moreno come contropartita tecnica in prestito. Può essere un'idea anche perché l'argentino ha bisogno di giocare per crescere. Altri nomi in entrata restano quelli di Spinazzola (testimonierebbe ancor di più la volontà di tornare al 3-5-2) e Coulibaly del Parma per quanto riguarda gli esterni. Il classe '99 francese piace perché può ricoprire entrambe le corsie. Arriverebbero solo in caso di offerte importanti per Kayode e Parisi. Che al momento restano in bilico. Al posto di Biraghi, numericamente, non arriverà nessuno. La Fiorentina cerca un jolly offensivo (è circolato il nome di Insigne di ritorno in Italia) e probabilmente anche un vice Kean (si è parlato di Arnautovic senza troppa convinzione).