Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Marì, trattativa ben avviata. Folorunsho, ci siamo

Firenze, 4 gennaio 2025 - Spazio al campo, non potrebbe essere altrimenti. I weekend di gennaio sono interlocutori sul fronte delle trattative di mercato. Siamo sempre pronti a sorprenderci, ma non ci sono segnali che il mercato in entrata della Fiorentina oggi possa vivere uno o più scossoni. Di sicuro però una trattativa è ormai conclusa ed è quella che porterà in viola Michael Folorunsho. Conte non lo ha voluto liberare prima del match di questa sera per non correre il rischio di trovarselo di fronte. Prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 9 milioni di euro. Contratto che il calciatore conserverà con il Napoli fino al 2029, in caso di riscatto estivo firmerà un quadriennale con la Fiorentina. Probabile che già all'inizio della prossima settimana possa varcare i cancelli del Viola Park. Non ci saranno più ostacoli dopo la partita del Franchi di stasera.

Capitolo difesa. Fatta per il trasferimento di Martinez Quarta al River Plate. O almeno, le parti si sono date la mano ripromettendosi di trovare un accordo per far contento il difensore. Manca ancora la fumata bianca e lo scambio dei documenti, con la conseguente partenza del 'Chino' in direzione Buenos Aires. Questo perché ancora il River non ha dato il là all'offerta di 7 milioni che serve per accontentare la Fiorentina. Questione di formula, che gli argentini vorrebbero raggiungere con una serie di bonus. Affare non in pericolo, ma un po' rallentato. Quarta ha smesso di allenarsi da giovedì con la squadra di Palladino e in ogni caso non sarà convocato per la partita di questa sera contro il Napoli. In Argentina firmerà un contratto fino al 2028 con opzione di un ulteriore anno. Giocherà in coppia con l'ex capitano viola German Pezzella. Per i due anche l'appuntamento estivo del Mondiale per Club.

Meno definita ma lo stesso ben avviata la trattativa che dovrebbe portare in viola Pablo Marì. L'erede di Quarta è il centrale spagnolo in scadenza con il Monza. Galliani sta cercando il sostituto prima di dare il via libera al difensore. Non c'è fretta dovendo Marì scontare un turno di squalifica. Tornerà a disposizione per la partita del 13 gennaio che curiosamente vedrà in campo all'U-Power Stadium proprio Monza e Fiorentina. Lui ha già dato il suo ok ai dirigenti viola. Galliani deve dare il via libera, prima però dovrà accontentare Bocchetti con un sostituto adeguato. Il tecnico del Monza si sarebbe tenuto volentieri Marì.