Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Settimana importante: Pradè stringe per due rinforzi

Firenze, 5 gennaio 2025 - Comincia una settimana importante per il calciomercato invernale della Fiorentina, che intanto ha salutato anche fisicamente Lucas Martinez Quarta. Il 'Chino' è riuscito a partire alla volta di Buenos Aires dove è sbarcato nella tarda mattinata di ieri. Carico di valige ha lasciato Firenze in compagnia di Gonzalo Gaitan, ex calciatore e attualmente collaboratore di Gustavo Goni, il procuratore del difensore. Quarta nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche, firmerà un contratto quadriennale e si unirà ai nuovi compagni del River Plate. La trattativa si è chiusa sulla base di 6 milioni più un ulteriore milione e mezzo di bonus facili da raggiungere. La Fiorentina può incassare dunque fino a 7,5 milioni di euro per il suo ex vice capitano. Ma quel che interessa di più ai tifosi della Fiorentina è capire chi arriverà a rinforzare la rosa di Palladino. Che da dicembre ha trovato qualche difficoltà in più rispetto ai brillantissimi mesi precedenti. C'è probabilmente bisogno di cambiare qualcosa sul piano tattico, Pradè e Goretti stanno cercando di stringere il cerchio per aiutare il tecnico. In primis urge l'arrivo di un centrocampista. Michael Folorunsho è già d'accordo da giorni con la Fiorentina. Si attende il via libera del Napoli che ancora non è arrivato. Ma l'affare non sembra in pericolo. Prestito con diritto di riscatto fissato sui 9 milioni di euro. Al calciatore un contratto (leggermente ritoccato verso l'alto) fino a giugno e un eventuale quadriennale in seguito all'ipotetico riscatto. In ogni caso il centrocampista ex Verona mantiene il suo accordo con i partenopei fino al 2029. Possibile che si debba aspettare qualche altro giorno per vederlo al Viola Park, ma di fatto è viola in pectore. E poi Pablo Marì, elemento bravo a muoversi nella difesa a tre. Il suo eventuale ingaggio potrebbe anche essere un indizio di una volontà di virare sul sistema di gioco. Il ritorno della difesa a tre contro il Napoli può anche essere occasionale. Già da Monza vedremo quale sarà il nuovo indirizzo tattico della squadra. Galliani ha bisogno di un sostituto (può essere Moreno, inserito nell'affare in prestito) per assecondare le esigenze di Bocchetti. Ma cedere Marì e racimolare qualcosa conviene anche al Monza che altrimenti lo perderebbe a parametro zero fra pochi mesi.