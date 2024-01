Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte – Mercato nel vivo: Rodriguez, Vargas, Belotti, Brekalo, Ikoné e Mina. Il punto

Firenze, 24 gennaio 2024 - Ormai siamo prossimi a entrare nell'ultima settimana del calciomercato invernale. La Fiorentina ha fin qui piazzato solo l'acquisto di Faraoni dal Verona per tamponare l'emergenza sulla fascia destra. Italiano attende ancora i rinforzi in attacco. La giornata appena trascorsa è stata quella dell'addio di Josip Brekalo. Ultimo allenamento nel pomeriggio al Viola Park, il croato ha poi fatto le valigie e sta raggiungendo Zagabria, dove oggi sosterrà le visite mediche con la Dinamo. Alla fine Barone e Pradè hanno spuntato un prestito leggermente oneroso che porterà nelle casse viola circa 200.000. Il prestito dell'esterno è secco. La sua ambizione è continuare in Croazia anche dopo questa stagione (voleva andare a giocare per avere chance di essere convocato per l'Europeo) ma i due club in estate dovranno intavolare una nuova trattativa.

Intanto la Fiorentina si sta concentrando sul sostituto. Sembra già tutto fatto da ore per l'arrivo di Brian Rodriguez. Contratto quadriennale più opzione sul quinto anno, al Club America circa 6-7 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita. El Rayito non è stato nemmeno convocato per la partita che mercoledì notte gli azulcrema disputeranno sul campo del Juarez. L'esterno sta aspettando un cenno per partire e dovrebbe farlo nelle prossime ore. Giova ricordare che i viola hanno ancora in piedi la trattativa per Ruben Vargas, che sembra più legato ad un possibile addio di Ikoné.

E qui si apre l'altro grande tema di giornata. L'idea di scambio tra Jorko e Andrea Belotti. Gli intermediari ci credono, altri un po' meno. Ci sono da sistemare diversi aspetti importanti. Belotti alla Roma guadagna quasi 3 milioni a stagione, Ikoné in viola circa la metà. Ma il francese ha un anno in più di contratto e un valore di cartellino decisamente superiore. A livello economico sono due calciatori non facilmente scambiabili. A livello tecnico l'affare potrebbe convenire a tutti. Il Gallo avrebbe più chance di giocare titolare per rincorrere l'Europeo, Ikoné cambierebbe aria con De Rossi che vorrebbe un esterno in più nel suo attacco. Sottolineatura necessaria: Ikoné non sta chiedendo di essere ceduto. Anzi, vorrebbe rimanere.

Come vorrebbe rimanere M'Bala Nzola. Uno che di riflesso viene chiamato in causa dalla trattativa di cui sopra. Con Belotti in viola dovrebbe andarsene, ma oggi non ci sono squadre che lo affascinano. I prestiti a Cagliari, Salernitana, Empoli e Genoa li ha tutti declinati. Infine attenzione alla situazione Mina: anche il centrale colombiano è combattuto. A Firenze sta bene, ma deve giocare di più per essere protagonista in Copa America il prossimo giugno con la sua Colombia. L'Olympiakos lo lusinga, Porto e Besiktas sono alternative. Se andasse via la Fiorentina dovrebbe intervenire anche in difesa.