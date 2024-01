Fiorentina, il colpo di Mezzanotte – Le ore del Rayito Rodriguez. Ikoné-Belotti, scambio che stuzzica

Firenze, 23 gennaio 2024 - Le prossime saranno le ore di Brian Rodriguez, di fatto il secondo acquisto della Fiorentina in questo mercato invernale dopo l'arrivo di Faraoni dal Verona. L'esterno del Club America è davvero ad un passo dal vestirsi di viola, tanto che nelle ultime ore sarebbero iniziati anche gli scambi di documenti fra le due società. Già in mattinata uno degli agenti, Edgardo Lasalvia, era andato piuttosto lungo nelle sue dichiarazioni: «Spero che faccia presto le valigie per andare a Firenze». Detto e (quasi) fatto. Accordo con il calciatore già trovato da giorni sulla base di un quadriennale più l'opzione per un quinto anno di accordo. Al Club America dovrebbero andare 7 milioni di parte fissa, più una serie di bonus. Tra questi una corposa percentuale sulla futura rivendita dell'esterno. Che è atteso in Italia a stretto giro di posta se tutto andrà bene nel corso della notte. Poi sarà la volta delle visite mediche e della firma sul contratto con i viola.

E ieri si è accesa anche un'altra situazione. Inizialmente bollata come impossibile, ma con il passare delle ore si è capito che qualcosa c'è. Almeno l'intenzione di provare a mettere in piedi una trattativa. Che riguarderebbe uno scambio di prestiti fino a giugno tra Ikoné e Belotti. De Rossi gradisce un esterno in più nella propria rosa, la Fiorentina il 'Gallo' non lo ha mai dimenticato. Gli stipendi dei due calciatori sono un po' diversi e questa è una problematica sulla quale si sta lavorando, ma l'intenzione sembrerebbe esserci. Vedremo nelle prossime ore.

Sta di fatto che se dovesse prendere vita la trattativa per Belotti, si tornerebbe a parlare di un possibile addio di Nzola. Su di lui si registrano sempre i sondaggi di Empoli, Cagliari, Salernitana e Genoa. L’angolano non vorrebbe cambiare squadra, ma a questo punto è aperto ogni scenario. Oggi intanto dovrebbe essere anche il giorno dell’addio di Brekalo, che formalmente passerà in prestito alla Dinamo Zagabria.