Fiorentina, obiettivo Nico Gonzalez: si lavora per un completo recupero. Possibile l’impiego contro l’Inter

Firenze, 22 gennaio 2024 – Archiviata la pagina (amara) della Supercoppa è ripresa al centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli, la preparazione fisico-atletica della Fiorentina che sarà impegnata domenica prossima, 28 gennaio, in campionato fra le mura amiche del “Franchi” contro l'Inter.

L'obiettivo principale in casa viola è aumentare i carichi di lavoro per Nico Gonzalez, infortunatosi ai flessori oltre un mese fa, e che gradualmente sta tornando ad allenarsi in gruppo. Possibile per l'argentino non solo la convocazione ma anche qualche minuto in campo nella sfida contro Lautaro Martinez e compagni. In recupero anche la condizione fisica di Dodo, operatosi a un ginocchio a fine settembre scorso, i cui tempi per un ritorno in campo sono però ancora lontani.

Assente per squalifica Cristiano Biraghi, tornerà titolare a sinistra in difesa Parisi, mentre per gli esterni offensivi molto dipenderà anche dalle future strategie di mercato visto che sia Brekalo che Ikonè, impiegati dal 1' nelle ultime tre gare viola, sono entrambi sul mercato. Sul fronte delle entrate, nel frattempo, è in via di definizione l'acquisto dal Club America dell'esterno offensivo Brian Rodriguez.