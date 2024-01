Supercoppa, Napoli-Fiorentina: viola, voglia di finalissima. Le ultime sulle formazioni e tv

Firenze, 18 gennaio 2024 – Questa sera alle 20 a Riad (Arabia Saudita), con diretta su Italia 1, la Fiorentina gioca la terza semifinale prestigiosa nell’arco di pochi mesi (dopo Coppa Italia e Conference League) e in casa viola c’è grande entusiasmo, ma anche tanta voglia di raggiungere la terza finale e stavolta di vincerla.

Per ora si tratta solo di “un vasto programma” come avrebbe detto il presidente francese De Gaulle. Infatti, da qui alla finale (lunedì 22 gennaio) la strada non è per nulla in discesa: c’è da battere il Napoli campione d’Italia e, anche se i partenopei non sono brillanti come nella scorsa stagione, sono comunque una squadra con grandi qualità e potenzialità e hanno il ruolo di favoriti per stasera.

Per quanto riguarda le scelte di mister Italiano, a guidare l’attacco dovrebbe essersi ancora Beltran, mentre il tridente alle sue spalle dovrebbe essere Ikoné, Bonaventura, Brekalo. L’ottimo esordio contro l’Udinese potrebbe valere la maglia da titolare, come terzino destro, a Faraoni.

Da ricordare che con la nuova formula a quattro squadre, le partite della fase finale della Supercoppa non prevedono i supplementari. In caso di parità si va direttamente ai rigori.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Italiano.

Arbitro: La Penna di Roma