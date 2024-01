Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Vargas resiste, la Grecia chiama Brekalo e Mina. Rodriguez (l’altro) è una tentazione

Firenze, 27 gennaio 2024 - Prima l'Inter, poi il resto. E per resto si intende il mercato in entrata e in uscita della Fiorentina, che sarà di fatto condensato in quattro giorni. Da lunedì a giovedì. A meno che qualche uscita non venga fatta dopo il 1° febbraio. Tecnicamente possibile perché diversi mercati resteranno aperti.

Il nome più vivo in entrata è quello di Ruben Vargas. Piace alla Fiorentina, lo ha promosso Italiano nel confronto con Brian Rodriguez. Ma se andrà in porto sarà alle condizioni di Joe Barone e Daniele Pradè. Ovvero 7 milioni di euro. O poco più. L'Augsburg non ha ancora mollato, i contatti sono stati frequenti. Anche l'intermediario Alessandro Moggi lavora da settimane all'operazione. Vedremo se alla fine andrà in porto. In questo mercato di gennaio di colpi di scena ce ne sono stati fin troppi. Da Brekalo-Dinamo Zagabri a saltata in dirittura d'arrivo all'affare Rodriguez. Ieri il procuratore Edgardo Lasalvia è tornato a parlarne dopo giorni di silenzio. "Andare alla Fiorentina non avrebbe cambiato economicamente la vita di Brian, ma sarebbe stato meglio per la sua carriera. Quella possibilità è saltata e ora penserà a vincere con l’America”. Parole di circostanza, che confermano però la trattativa. Ne ha parlato anche il tecnico del Club America, Andre Jardine: “La trattativa tra Brian e la Fiorentina stava per chiudersi. Ho visto Brian tra due sentimenti: sarebbe potuto andare in un campionato e in una squadra importante, che lotta per la Champions League, ma è anche legato al club, sa che può fare ancora meglio rispetto a quanto aveva fatto vedere prima dell’infortunio. L’ho visto tranquillo. In ogni caso sarebbe stato felice. Se come sembra resterà, sarà molto concentrato e motivato per tornare al suo miglior livello”. Insomma, per la Fiorentina un capitolo chiuso. Ma la trattativa è stata realmente ad un centimetro dall'essere chiusa.

In uscita rimangono Josip Brekalo e Yerry Mina, per i quali si sta parlando con frequenza con l'Olympiakos. Se per l'esterno croato non sembrano esserci grandi alternative (prestito secco, a giugno tornerebbe), il difensore colombiano sta riflettendo. Ha altre proposte. Il Porto, il Besiktas e un club arabo lo hanno cercato. Vedremo. Due situazioni che comunque spostano poco per Italiano, con Brekalo che ieri non si è neanche allenato.

Sul fronte delle suggestioni registriamo il nome di Luciano Rodriguez (non parente di Brian), che sarebbe seguito dalla Fiorentina. Talento classe 2003 del Liverpool di Montevideo sul quale ci sono tantissime squadre europee. Pista difficile da percorrere, anche se il club viola potrebbe avanzare un'offerta. Ma qui il livello si alzerebbe di colpo.