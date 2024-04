Fiorentina, il sogno non è finito: assalto alla Conference e rimonta in campionato. Come non buttare via la stagione

Firenze, 26 aprile 2024 – Difesa alta sì (anche all’ultimo minuto), difesa alta no. E poi errori difensivi, attacco per niente prolifico e un arbitraggio controverso. Non mancano i temi nel dibattito online e nei ritrovi dei tifosi della Fiorentina: la pesante sconfitta a Bergamo con l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia ha aperto una ferita dolorosa in un 2024 finora deludente in campionato, ma brillante nelle coppe fino a mercoledì sera.

La sconfitta di Bergamo, però, non ha affatto chiuso la stagione ed è bene ricordare che i viola sono in semifinale di Conference League e la strada per riconquistare un posto in Europa attraverso il campionato non è ancora chiusa. La strada è indicata da quei 500 tifosi che a Bergamo, indomiti, hanno sostenuto a gran voce la squadra per tutta la partita: bisogna crederci.

Per capire molto di questo finale di stagione la partita casalinga contro il Sassuolo (domenica 28 aprile, ore 20.45) sarà un indicatore importante. Non tanto per il risultato (anche se incrementare il magro bottino di vittorie nel 2024 sarebbe importante), quanto per l’atteggiamento. Lì capiremo se dopo Bergamo i viola (seppur inconsciamente) abbiano mollato oppure se (come è probabile e auspicabile) abbiano ancora più voglia di regalare un sogno a Firenze. Poi, però, oltre alla voglia bisognerà vedere se le energie saranno sufficienti. Dopo il Sassuolo ci sarà (giovedì 2 maggio, ore 21) la sfida casalinga al Brugge per l’andata della semifinale di Conference League. Vincere e farlo bene, in vista del ritorno (mercoledì 8 maggio, ore 18.45 a Bruges) sarebbe fondamentale. Sperando di non dover riaprire a breve il dibattito sulla difesa alta e di poterlo rinviare a fine stagione.