Fiorentina, amarezza e delusione Conference: un anno dopo altro ko nel finale

Firenze, 29 maggio 2024 – Maledizione Conference: un’altra serata amara, amarissima per la Fiorentina. Che perde 1-0 ai tempi supplementari contro l’Olympiakos a Atene. Dopo quanto accaduto a Praga nel 2023 contro il West Ham, stavolta è ancora un gol nella fase finale della partita a condannare la squadra di Italiano.

Una batosta per il gruppo viola, che era arrivato in Grecia con grande entusiasmo, accompagnato da deicimila tifosi della Fiorentina.

Con altre migliaia e migliaia che hanno seguito a Firenze e in Toscana la sfida davanti alla televisione. Una vera maledizione. Un anno dopo le scene di disperazione sono le stesse per il gruppo viola e per i supporter. Una Fiorentina che a Atene nel primo tempo aveva mostrato qualcosa di buono, poi nel secondo tempo si è persa.

Un anno fa a condannare la Fiorentina fu Bowen. Quest’anno tocca a El Kaabi. Il risultato purtroppo è lo stesso. Un’altra finale persa, la seconda in due anni. La Coppa era lì ma la Fiorentina ha potuto solo sfiorarla, mentre l’Olympiakos fa festa e consegna alla storia un trofeo davvero significativo per il calcio greco.