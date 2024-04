Fiorentina, trionfo Primavera! Coppa Italia al cielo nel nome di Joe Barone

Firenze, 4 aprile 2024 - Quinta vittoria negli ultimi sei anni. Ottava Coppa Italia Primavera della storia della Fiorentina. Al Dall'Ara di Bologna sono serviti i calci di rigore, ma alla fine capitan Biagetti ha potuto alzare al cielo la coppa, avvolta in una maglia numero 10 con il nome di Joe Barone. Grande commozione nel finale di serata, con anche i dirigenti viola in campo con gli occhi lucidi. Sugli spalti, per la sesta finale consecutiva di Coppa Italia, presente tutta la dirigenza viola. Daniele Pradè, Alessandro Ferrari, Valentino Angeloni e Nicolas Burdisso hanno seguito la gara tutti insieme. Poco più in là il presidente del Bologna Saputo, padrone di casa al Dall'Ara. In Tribuna le squadre giovanili di Fiorentina e Torino, poco prima del fischio d'inizio bandierine viola e fumogeni con uno striscione per ricordare Joe Barone. Non è voluto mancare anche Michael Kayode in rappresentanza della prima squadra. Negli spogliatoi è stato letto alla squadra un messaggio di Rocco Commisso: "Vi seguo e vi guardo, entrate in campo con forza e grinta ragazzi, fatelo per Joe". Galloppa se la gioca con un 4-2-3-1 molto simile a quello della prima squadra, con Tognetti in porta; Biagetti, Baroncelli, Romani e Fortini in difesa; Harder e Ievoli in mezzo al campo; Sene, Rubino e Caprini alle spalle di Braschi. La partita inizia subito in modo tambureggiante. Entrambe le squadre hanno l'ambizione di fare la partita e di macinare gioco. Al 18' la prima vera occasione della partita ed è di marca viola, con Fortini che si ritrova a tu per tu con Abati dopo uno splendido assist di Caprini. Bravo il portiere granata a fermare il numero 29 viola. Match che resta piacevole. Il tempo di un sussulto per un'uscita a vuoto di Tognetti, che la Fiorentina va ancora vicina al gol. Braschi gira di testa un cross dalla sinistra e trova la grande risposta di Abati che salva ancora i suoi. La ripresa è completamente diversa, con occasioni a ripetizione da entrambe le parti. Tognetti e Abati si esaltano in diverse situazioni. Poco dopo l'ora di gioco sale in cattedra capitan Biagetti, che sbroglia due situazioni pericolose nel giro di pochi istanti. Al 67' Braschi viene fermato dal portiere granata, poi al 75' traversa clamorosa del Torino con Dalla Vecchia, che si accentra dalla destra e lascia partire un mancino terrificante che sbatte sul montante. Gara apertissima con occasioni da entrambe le parti fino al 93' (la Fiorentina reclama un rigore), ma alla fine i tempi regolamentari non bastano. Vivaci anche i supplementari, nei quali il Torino ha probabilmente avuto le chance migliori, senza tuttavia creare niente di trascendentale. Decisiva la lotteria dei rigori, dove la Fiorentina è stata impeccabile con Caprini, Baroncelli, Romani, Fortini e Rubino. Decisivo l'errore del primo tiratore granata, capitan Della Valle.

CAMPIONI!!!🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆💜⚜️ La Fiorentina Primavera vince la sua ottava Coppa Italia!!💜🏆⚜️ Siete il nostro orgoglio, ragazzi!!#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/anT0Mg9YFX — ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 4, 2024

IL TABELLINO SEQUENZA RIGORI: Caprini (F) gol, Della Valle (T) parato; Baroncelli (F) gol, Njie (T) gol; Romani (F) gol, Gabellini (T) gol; Fortini (F) gol, Perciun (T) gol; Rubino (F) gol. FIORENTINA (4-2-3-1): Tognetti; Biagetti (97' Vigiani), Baroncelli, Romani, Fortini; Harder (75' Vitolo), Ievoli (83' Gudelevicius); Sene, Rubino, Caprini; Braschi (83' Presta). All. Galloppa TORINO (4-3-3): Abati; Marchioro, Mendes, Della Valle, Bianay; Ciammaglichella (81' Perciun), Ruszel (46' Dalla Vecchia), Silva; Savva (112' Acar), Padula (81' Gabellini), Njie. All. Scurto ARBITRO: Bordin AMMONITI: 39' Ruszel (T), 55' Harder (F), 68' Ievoli (F), 111' Dellavalle (T)