Fiorentina, la coppa riporta fiducia. Ora si pensa alla Juventus

Firenze, 4 aprile 2024 - Come è già accaduto in altre occasioni, la Fiorentina ha ritrovato il sorriso grazie alle coppe. La vittoria contro l'Atalanta, seppur di misura, ha ridato la giusta fiducia alla squadra dopo la sconfitta in campionato contro il Milan. Una fiducia che adesso deve essere sfruttata al meglio per la prossima sfida, quella contro la Juventus. Domenica sera sarà una partita che metterà in palio molto. Non solo perché con i bianconeri non è mai una partita come le altre, ma anche perché sarà l’ultimissima occasione per i viola di rimanere aggrappati al treno che porta all’Europa. Per questo motivo non c'è tempo per riposare. La squadra infatti è tornata subito in campo quest'oggi al Viola Park per una seduta di allenamento, dove chi ha giocato ieri ha fatto lavoro di scarico. Prima della partenza per Torino, che avverrà presumibilmente nel primo pomeriggio di domenica, la formazione di Vincenzo italiano si allenerà sia domani che sabato.

Come detto, con la Juve non è mai una gara come le altre. A maggior ragione da quando la coppia titolare dell'attacco bianconero è formata dagli ex Vlahovic e Chiesa. Proprio quest'ultimo non si è allenato oggi per un attacco influenzale, ma la sua presenza non sembra comunque in dubbio. Il calciatore serbo invece ha già contribuito ad accendere la sfida, parlando del sul suo trasferimento a Torino. “E' stato un grande cambiamento per me ma dal primo giorno mi sono sentito come a casa” ha detto ai canali ufficiali della Serie A, ribadendo ancora una volta la sua volontà di passare alla corte del nemico per eccellenza di Firenze. D'altronde quello dell'Allianz Stadium sarà l'ennesimo incrocio contro i due ex, che finora non hanno mai segnato alla Fiorentina da quando non vestono più la maglia viola. Cosa che invece hanno fatto martedì nell'altra semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. A dirigere la sfida valida per la trentunesima giornata di campionato sarà Federico La Penna, che ha già arbitrato un Juventus-Fiorentina nel 2020. In quell'occasione i viola portarono a casa una storica vittoria per 3-0, e uno dei marcatori fu proprio quel Dusan Vlahovic che oggi è dall'altra parte. Chissà che sia di buon auspicio, ma quel che è certo è che la gara andrà preparata bene, seppur con pochi giorni a disposizione. Perché oltre all'onore ci sono punti importanti da provare a portare a casa, e farlo in casa dei bianconeri ha sempre un gusto particolare.