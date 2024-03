Fiorentina a riposo dopo la battaglia di Budapest. Esame Roma, Franchi verso il pienone

Firenze, 8 marzo 2024 - Un giorno di riposo dopo la battaglia nel fango di Budapest. Vincenzo Italiano ha regalato ai suoi giocatori qualche ora di relax in famiglia. La comitiva gigliata è rientrata al Viola Park in piena notte e stamani i calciatori sono tornati nelle proprie abitazioni. Non usuale un giorno di riposo all'antivigilia di una partita importante come quella contro la Roma (domenica al Franchi alle ore 21), ma per lo staff gigliato il riposo è allenante come una seduta in campo. Insomma, il gruppo si ritroverà domattina (ore 11) al Viola Park quando alla sfida contro i giallorossi mancheranno pochissime ore. La partita di Budapest ha portato con sé gli stessi dubbi che avvolgono il momento della Fiorentina. A tratti brillante, in altre circostanze svagata e poco concentrata. Prendere tre gol dai modesti israeliani è un campanello d'allarme da non sottovalutare per i prossimi impegni. Avere la forza di rimontare due volte e vincere la partita è un segnale invece molto incoraggiante. Il carattere del gruppo è noto, spesso si è tirato fuori da situazioni complicate. Ha fatto rumore il diverbio a favore di telecamera tra Ranieri e Bonaventura. Un litigio di campo, sul punteggio di 3-3, che testimonia il furore di due calciatori che alla maglia ci tengono. Bonaventura è il leader tecnico, lo si è visto con il suo ingresso in campo e con l'esultanza dopo il gol di Barak. Ranieri è il classico canterano che farebbe qualsiasi cosa pur di difendere la maglia viola. Un litigio, anche acceso, in campo ci può stare eccome. Si arriva così alla sfida contro i giallorossi, senza dubbio la squadra più in forma del campionato e rivitalizzata dalla cura De Rossi. Dieci punti mangiati alla Fiorentina in sette giornate, da quando è stato cacciato Josè Mourinho. E Roma tra l'altro reduce anche dal poker al Brighton in Europa League. Performance più convincente di quella della Fiorentina. Si preannuncia una sfida complicata, nella quale i viola ritroveranno Martinez Quarta in difesa, Arthur a centrocampo, Bonaventura dal 1' probabilmente dietro a Belotti (vista la squalifica di Beltran). Sugli esterni si va verso la conferma di Gonzalez a destra con l'inserimento di Sottil a sinistra. Non buona, infatti, la prova di Ikoné contro il Maccabi Haifa. Da segnalare il ritorno agli allenamenti (almeno in palestra) per Christian Kouame dopo il virus malarico che lo aveva colpito di ritorno dalla Coppa d'Africa. L'attaccante ivoriano non ci sarà domenica sera, ma rientrerà in gruppo la prossima settimana. Infine un aggiornamento dalla biglietteria. Al momento sono attesi sugli spalti oltre 28.000 tifosi. In considerazione del fatto che il sold out è intorno ai 30.000 spettatori (vista la chiusura causa lavori della Curva Ferrovia), si preannuncia una cornice di pubblico importante.