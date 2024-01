Fiorentina fermata dal Frosinone: 1-1 al Viola Park

FIORENTINA

1

FROSINONE

1

FIORENTINA: Tognetti; Kouadio (46’ Rubino), Baroncelli, Romani; Fortini, Harder, Vitolo (46’ Ievoli; 68’ Mignani), Gudelevicius (46’ Braschi), Scuderi (62’ Maggini); Sene, Padilla. All. Galloppa.

FROSINONE: Palmisani; Kamensek, Ioannou (34’ Cesari), Zaknic; Bouabre (79’ Mezsargs), Boccia (61’ Severino), Molignano (79’ Milazzo), Cichella, Romano; Luna (79’ Cichero), Selvini. All. Gregucci.

Arbitro: Emmanuele di Pisa.

Reti: 27’ rig. Selvini, 73’ Sene

È un pari che porta con sé tanto amaro in bocca quello che ha ottenuto in rimonta la Primavera, fermata sull’1-1 al Viola Park dal Frosinone ultimo in classifica che per oltre mezz’ora è stato costretto a giocare in dieci uomini. A decidere la sfida (che ogni caso ha allungato a sei i risultati utili consecutivi della squadra di Galloppa) sono state le reti di Selvini su rigore - penalty assegnato per un fallo di Scuderi che tuttavia, anche con l’ausilio delle immagini tv, sembra di almeno un metro fuori area - e di Sene che a circa un quarto d’ora dal termine del match ha trovato il suo sesto gol stagionale ribattendo in rete un suo rigore inizialmente parato da Palmisani. A poco, tuttavia, è servito il forcing finale dei viola, in superiorità numerica dal 58’ in virtù del rosso comminato a Cesari.

Andrea Giannattasio