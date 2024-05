Fiorentina, Atene amara: i viola pagano un caro prezzo. Il videocommento

Firenze, 30 maggio 2024 – Terza finale persa in due anni per la Fiorentina. Stavolta la sconfitta arriva nel finale del supplementare. Una serata difficile. La Fiorentina nei novanta minuti ha fatto rivedere tanti dei problemi che si è portata dietro in questa stagione.

Riccardo Galli e Roberto Davide Papini

Un gioco che è stentato a crescere per il rendimento scarso dei suoi big. L’ultima chance poteva essere quella di giocarsela ai calci di rigore ma l’avversario ha dato la zampata giusta. Qui sopra il videocommento di Roberto Davide Papini e Riccardo Galli.