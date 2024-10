Fiorentina, report medico su Gudmundsson: i tempi di recupero e le partite che salterà

Firenze, 23 ottobre 2024 - Il report medico era atteso per il pomeriggio di oggi e puntualmente è arrivato. "ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti radiologici per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la gara con il Lecce di domenica 20 ottobre. Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola". La Fiorentina non si è sbilanciata nei tempi di recupero, ma leggendo il comunicato la sosta di novembre potrebbe non bastare per rivere in campo l'islandese. Certo, poteva andare pure peggio, ma la Fiorentina ha un calendario fittissimo d'impegni e le partite che salterà il suo numero 10 non saranno poche.

Provando a quantificare, a Gudmundsson dovrebbero servire tra le quattro e le cinque settimane per tornare in campo senza correre il rischio di forzare il rientro. Al di là della partita contro il San Gallo, Gudmundsson sarà assente contro Roma, Genoa, Torino, Apoel (in Conference League) e Verona. Poi la sosta (per lui provvidenziale). I più ottimisti ipotizzano un parziale rientro contro il Como il 24 novembre. Più facile che uno spezzone importante lo giochi al Franchi il 28 novembre contro il Pafos per essere al top tre giorni più tardi contro l'Inter. Le previsioni sono queste, partita più partita meno. Sta di fatto che per circa un mese Palladino non avrà a disposizione il suo giocatore più talentuoso.