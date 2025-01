Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Henrique non a oltranza. Ikoné e la speranza Paris

Firenze, 17 gennaio 2025 - Aspettare ancora qualche giorno si può, ma la Fiorentina non attenderà a oltranza il sì del Botafogo per Luiz Henrique. Entro il weekend i dirigenti viola decideranno se insistere o cambiare obiettivo. La situazione è chiara: Fiorentina d'accordo con il giocatore, manca ancora l'intesa con il Botafogo, fermo alla richiesta iniziale di 30 milioni di euro. Il mercato gigliato in questo momento è subordinato alla cessione di Ikoné. Aumentare l'offerta per il brasiliano si potrebbe soltanto a fronte di un tesoretto ricavato dall'addio del francese, ad oggi tutto fuorché imminente. Jorko lo ha già fatto capire in estate: no a mete esotiche, no a un campionato di scarso livello tecnico. Al di là delle difficoltà evidenti riscontrate a Firenze si sente a tutti gli effetti un calciatore importante. In Italia nessuno lo comprerà (il Como ha proposto il prestito, il Bologna si era interessato ma niente più). Non gradita la MLS resta la speranza di un ritorno in Francia. Il Paris Fc è il club più interessato. Ci gioca Maxime Lopez, ex viola e amico di Ikoné. Al momento in corsa per la promozione in Ligue 1. Ma la Fiorentina ha anche bisogno di fare in fretta per chiudere il cerchio con il Botafogo. Se la questione Henrique non sarà sbloccata, Pradè e Goretti decideranno di virare altrove. Piaceva Soulé (blindato però dalla Roma), resta Dennis Man come piano di riserva. Accordo semplice da trovare con l'esterno, che per la Fiorentina vale poco più di una decina di milioni. Il Parma ne chiede 15. E' il cosiddetto piano B. Andrà limato qualcosa alle rischieste, ma tutto sommato l'affare non sarebbe impossibile. Rispetto a Luiz Henrique conosce il campionato e si adatterebbe più velocemente. Piano B, certo, ma tutto sommato a Palladino andrebbe bene. Infine lo scambio Sanabria-Kouame. Ancora in piedi nonostante non ci sia stata l'accelerata decisiva. Ieri l'Empoli ha provato a inserirsi per prendere l'attaccante ivoriano, che però col passare delle ore si sta convincendo a trasferirsi in Piemonte. Sanabria invece ha già dato il suo ok alla Fiorentina da giorni. Restano da limare alcuni dettagli legati agli stipendi dei giocatori e ai loro nuovi contratti, ma tutto sommato lo scambio non sembra in pericolo.