Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: 15 milioni per Man. Ikoné, stavolta che fai?

Firenze, 16 gennaio 2025 - Diciassette giorni alla fine del mercato invernale. La Fiorentina ha ancora da fare diverse operazioni sul doppio fronte delle entrate e delle uscite. Quello trascorso è stato un martedì senza sussulti. Si è pensato più a capire cosa si sia rotto nel gruppo gigliato più che alle trattative di mercato. Pradè e Goretti continuano però a fare incontri e telefonate, con la priorità di provare a vendere Ikoné e Kouame. Per l'esterno francese offerte e proposte non mancano, ma l'idea MLS non sembra affascinarlo più di tanto. Un po' come accaduto in estate, c'è il richio che Jorko rispedisca al mittente tutte le proposte per rimanere a Firenze. La speranza è la Francia, dove si sono mosse diverse squadra, in primis il Paris Fc, ma anche Nantes e Lens hanno chiesto informazioni. Poi c'è il discorso Kouame, con l'idea di uno scambio col Torino. Antonio Sanabria ha già aperto al trasferimento in viola. Sa di non essere il titolare, ma sa anche che avrebbe le sue chance. Affare intavolato, anche se ancora c'è da capire la volontà dell'attaccante ivoriano, che a Firenze si trova bene con la moglie e con i figli. Vedremo.

In stand by Pablo Marì (la Fiorentina anziché Moreno pare aver proposto in contropartita Valentini), ma novità in difesa sono attese perché Pongracic alla fine potrebbe anche salutare in prestito. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con il Bologna. Non si è parlato solo di Biraghi, ma anche del centrale croato che nell'idea dei dirigenti rossoblu potrebbe essere un buon sostituto di Erlic, dato in uscita.

Nessuna novità per quanto riguarda Luiz Henrique. Intermediari sempre a lavoro, ma la Fiorentina ha cominciato a cautelarsi con Dennis Man. Servono 15 milioni per strapparlo al Parma. Meno di quelli messi a budget per il brasiliano del Botafogo (che continua a chiederne 30).

I candidati in mediana. Da Lovric a Frendrup, passando per Matic, Bondo e Cristante. Qualche discorso è già stato avviato, niente però che al momento possa far pensare a chiusure imminenti. Il preferito resta il mediano del Genoa, ma anche qui l'esborso da fare sarebbe intorno ai 20 milioni. Serve un'occasione, anche se probabilmente è proprio in mezzo al campo che la Fiorentina ha bisogno di un arrivo importante, al di là di Folorunsho presentato ieri nel Media Center del Viola Park.