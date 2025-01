Monza-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Monza, 13 gennaio 2025 – Da una parte le residue speranze di salvezza del Monza ultimo in classifica; dall’altra parte le ambizioni europee della Fiorentina. Ecco i motivi di questa sfida che vedrò il ritorno in Brianza (ma nelle fila dei viola) di due grandi ex come il tecnico Palladino e l’esterno Colpani.

LA DIRETTA