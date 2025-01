Monza-Fiorentina, la rabbia di Pradè: “Non va bene, se c’è qualcuno con il mal di pancia ce lo dica”

Firenze, 13 gennaio 2025 - Non nasconde la rabbia Daniele Pradè dopo la sconfitta con il Monza. Il direttore sportivo della Fiorentina ha così commentato ai canali ufficiali della società viola la deludente prestazione della squadra: "Non sono amareggiato – ha tuonato Pradè –, sono proprio inc***to. Così non va bene, mancano dieci giorni alla fine del mercato e se c’è qualcuno con il mal di pancia, che ce lo venga a dire che troviamo una soluzione”.

E ancora: “Abbiamo perso la nostra identità, non va più bene e si cambia regime. Si arriva la mattina e si va via la sera tardi. Ci scusiamo con i nostri tifosi e con il presidente, una figuraccia e non si può perdere una partita del genere. Abbiamo delle ambizioni e vogliamo arrivare in alto e così non si va da nessuna parte”.