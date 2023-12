Fiorentina in ansia per Gonzalez: quando rientrerà?

Firenze, 15 dicembre 2023 – Quella fitta alla coscia destra arrivata al 17’ del primo tempo di Ferencvaros-Fiorentina proprio non ci voleva per Nico Gonzalez appena tornato in campo a regalare fantasia e brillantezza all’attacco viola. Un brutto modo di celebrare la sua centesima partita in maglia viola. Un infortunio che sciupa un po’ la festa per il passaggio del turno come prima del girone di Conference League

La speranza di mister Italiano (e di tutto l’ambiente viola, a partire dai tifosi) è che si tratti di una cosa non grave, ma le smorfie di dolore di Gonzalez e il suo gesto improvviso del toccarsi il retro della coscia non fanno presagire nulla di buono. Nel tempestivo comunicato inviato dalla Fiorentina si parla “una problematica muscolare a carico dei flessori della coscia destra”. La valutazione dell’entità dell’infortunio è affidata alle analisi strumentali che verranno fatte in questi giorni dallo staff medico.

In attesa di questa valutazione e di una diagnosi precisa, si può ragionevolmente supporre che (salvo miracoli) sia molto probabile la sua assenza nelle ultime gare del 2023, a partire dalla sfida con il Verona di domenica 17 dicembre. Poi venerdì 22 la Fiorentina va a Monza e il 29 ospita il Torino.