Fiorentina-Maccabi Haifa, caccia ai quarti di finale. Probabili formazioni e tv. Tiene banco il futuro di Italiano

Firenze, 14 marzo 2024 – Mentre il treno per l’Europa della prossima stagione che passa dal campionato si sta allontanando (ma ancora non è perduto) la Fiorentina si gioca stasera le sue carte per continuare il percorso nella Conference League di questa stagione. Contro il Maccabi Haifa basterebbe un pareggio per accedere ai quarti di finale, ma è chiaro che i gigliati devono giocare per vincere. Si gioca alle 18.45 (diretta tv Dazn e Sky) in uno scenario blindato come accade ogni volta che una squadra israeliana gioca in europa.

Dopo il rocambolesco successo della gara di andata, vinta dai viola per 4-3, la gara di ritorno nasconde diverse insidie per il valore dell’avversario e per l’imprevedibilità della Fiorentina che in questa stagione ha spesso buttato via partite dominate, o quasi. E’ il caso di Fiorentina-Roma 2-2 (ennesimo rigore sbagliato e gol subito al 95’) che giustamente mister Vincenzo Italiano giudica come una sconfitta.

Proprio Italiano, sebbene stasera sia in tribuna per squalifica, è il protagonista di queste ore dopo le parole relative al suo futuro (“ne ho parlato con la società, che è al corrente del mio pensiero...Da parte mia c’è il massimo impegno, la massima professionalità e mi auguro di arrivare più in alto possibile”.) che hanno instillato il dubbio su una sua possibile partenza da Firenze.

Intanto, però, c’è da battere il Maccabi Haifa per continuare il sogno europeo.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Sottil; Nzola. Allenatore: Niccolini (Italiano squalificato).

MACCABI HAIFA (3-4-3): Kaiuf; Gershon, Seck, Simic; Kandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalaili, Pierrot, Kinda. Allenatore: Dego

Arbitro: Peljto (Bosnia)