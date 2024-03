Fiorentina-Maccabi Haifa si giocherà a porte aperte. Ma sono tante le limitazioni

Firenze, 9 marzo 2024 - Dalle 12 di oggi (sabato 9 marzo) la Fiorentina ha messo in vendita i tagliandi per la delicata sfida di giovedì prossima (14 marzo ore 18.45) di Fiorentina-Maccabi Haifa, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Si ripartirà dal 4-3 in favore dei viola maturato sul neutro di Budapest, ma prima di pensare alla sfida al campo c'è da fare i conti con una serie di limitazioni imposte dall'Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive. La notizia, comunque non banale dopo i dubbi della scorsa settimana, è che la partita si giocherà a porte aperte. Un'attesa novità per la Fiorentina e per i tifosi che vorranno sostenere i ragazzi di Italiano. Ma le limitazioni saranno moltissime. Intanto le modalità di vendita comunicate dalla Fiorentina: Prelazione riservata Abbonati FASE 1: Dalle ore 12:00 di oggi fino alle ore 17:59 del 10/03/2024 la fase di vendita sarà riservata agli abbonati Serie A 23/24 o agli abbonati Group Stage di Conference League 23/24 con un prezzo dedicato. Non ci sarà prelazione sul posto e l’emissione sarà solo con caricamento su titolo digitale. La tariffa dedicata agli abbonati resterà comunque attiva fino al termine chiusura vendita ore 18:00 del 13/03/2024 Intero InViola FASE 2: Dalle ore 18:00 del 10/03/2024 fino alle ore 18:00 del 13/03/2024 sarà possibile acquistare anche ai possessori di In Viola Premium/Gold valida ed emessa entro il 07/03/2024. In questa fase al FIORENTINAPOINT sarà possibile acquistare i tagliandi dei settori locali anche senza obbligo di tessera InViola Premium/Gold per i soli residenti in Toscana. Dalle ore 18:01 del 13/03/2024 la vendita dei tagliandi sarà chiusa. Qui la prima novità. Niente biglietti nel Match Day. Poi via con le limitazioni: - Divieto di Accesso allo stadio con Zaini / Borse / Powerbank; - Vendita biglietti ai soli residenti in Toscana ovvero ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione di ACF Fiorentina ovunque residenti (settore ospiti escluso); - Chiusura vendita biglietti alle ore 18 di mercoledì 13/03; - Chiusura dei varchi di accesso allo stadio alle ore 18:15 di giovedì 14/03. Quest'ultimo aspetto va a intendere che dopo le 18.15 non si potrà più entrare allo stadio (fischio d'inizio 18.45). Altro aspetto significativo. I parterre di Tribuna e Maratona resteranno vuoti. La Fiorentina fa sapere che non saranno in vendita biglietti per questi settori: Per questa gara i seguenti settori non saranno disponibili: Parterre di tribuna centrale Parterre di tribuna Parterre di tribuna laterale Parterre di Maratona coperto Parterre di Maratona scoperto Parterre di Maratona laterale Infine, per quanto concerne il settore ospiti, la vendita sarà esclusivamente gestito dalla società Maccabi Haifa FC. Alessandro Latini