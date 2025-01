Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Settimana calda: almeno 6/7 operazioni da concludere

Firenze, 26 gennaio 2025 - Ultima settimana alle porte, poi non ci sarà più tempo per apportare correttivi alla rosa della Fiorentina che disputerà la seconda parte della stagione. L'impressione è che Daniele Pradè debba ancora concludere 6-7 operazioni tra entrate e uscite. Fin qui hanno salutato Quarta e Kayode, sono arrivati Valentini e Folorunsho. Rispetto agli ultimi aggiornamenti non ci sono novità sostanziali anche perché il carrozzone del mercato si rimetterà in moto tra lunedì e martedì. Il weekend lascia spazio al campo e meno alle trattative, con i dirigenti che se lo prendono spesso per valutare le situazioni in ballo. In difesa però siamo vicinissimi a una certezza. Il reparto sarà completato da Pablo Marì, escluso dai convocati per la delicata partita del Monza col Genoa. Il difensore ha fatto sapere a Galliani di voler andare alla Fiorentina, con la quale poi firmerà un contratto di un anno e mezzo. Richiesta esplicita di mister Palladino che con lui potrà tornare alla difesa a tre con più facilità. L'affare si dovrebbe concludere senza contropartita tecnica ma con un conguaglio economico (modesto, perché il 31enne spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno). Moreno è stato blindato dopo l'addio di Kayode (sarà lui il vice Dodo), mentre Valentini non si è mai detto particolarmente convinto di andare a Monza. Preferisce avere meno spazio, ma ambientarsi al meglio a Firenze in vista della prossima stagione. A centrocampo non c'è nessun nome forte che in questo momento è vicino alla fumata bianca. Potrebbe diventarlo Bryan Cristante, ma bisogna aspettare ancora. Operazione, lo dicevamo nei giorni scorsi, da ultimissime ore di mercato. L'agente del calciatore è lo stesso di mister Palladino. Le basi ci sono, la volontà anche perché a Pradè il centrocampista della Roma piace. Resta da trovare la formula con la Roma e il modo di spalmare l'alto ingaggio (3 milioni a stagione) che percepisce Cristante. Non poco. La Fiorentina comunquecerca un profilo di primo piano, con caratteristiche precise. Un interditore fisico, che sappia però giocare il pallone. Elemento che possa alternarsi con Cataldi, alle prese con diversi problemi fisici. In attacco invece l'identikit è chiaro da sempre. Un esterno offensivo che sappia svariare su tutto il fronte. A bagnomaria c'è sempre Dennis Man, ma anche in questo caso il nome buono potrebbe essere rimasto top secret. Molto poi dipenderà dalle uscite di Kouame (Torino, Empoli e Cagliari) e Ikoné (tante proposte, dai Chicago Fire al Como passando per le opzioni turche). E pure Sanabria rimane in attesa, con la valigia in mano, che Kouame accetti il Torino. Ma si sa da tempo, l'ivoriano preferisce l'Empoli anche per non dover spostare la famiglia a metà stagione.