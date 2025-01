Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Conte vuole Pongracic, idea Ngonge. Marì si farà

Firenze, 24 gennaio 2025 - La clessidra scorre inesorabile. Quando ormai siamo vicini ai dieci giorni che ci separano dalla fine del calciomercato invernale, quello della Fiorentina è in attesa di battere i suoi colpi più importanti. Un attaccante esterno, un centrocampista, forse anche un difensore sono i ruoli in entrata, mentre in uscita restano da definire le posizioni di Biraghi, Ikoné, Kouame e chissà, magari anche di qualcun altro tipo Pongracic. Il mercato è fatto anche di ribaltoni.

Trattative in corso

Se martedì sembrava caldissimo il fronte Ndour, ieri la pista si è raffreddata di botto. Parti distanti, con il PSG che continua a chiedere una percentuale importante sulla futura rivendita del calciatore. Pur cedendolo a prezzo scontato, il club parigino evidentemente crede nelle qualità del 2004 azzurro. Ieri si è tornati a parlare del Bologna. Le condizioni per avanzare nella trattativa al momento non ci sono. Vedremo se nelle prossime ore l'affare potrà riaprirsi.

Così come manca ancora il punto d'incontro per Dennis Man. Il calciatore rumeno del Parma piace alla Fiorentina, che nella propria testa vorrebbe metterlo a disposizione di Palladino al posto di Ikoné. Ducali continuano a chiedere 15 milioni, Fiorentina ferma a 10 più bonus. Un passettino in avanti si potrà anche fare, ma il discorso dovrà valere per entrambe le parti. Man rappresenta per la Fiorentina il piano B dopo il naufragio dell'operazione Luiz Henrique. Ma c'è anche un piano C che potrebbe rispondere al nome di Cyril Ngonge.

Possibili movimenti con il Napoli

Il Napoli resta interlocutore privilegiato della Fiorentina in questa sessione di mercato. A Conte interessa Marin Pongracic per puntellare il reparto dei centrali. Il croato è reduce da una prima parte di campionato complicata, ha bisogno di giocare ma la Fiorentina non può non tenere in considerazione i 16 milioni spesi in estate. Formula eventualmente tutta da studiare, i contatti di ieri sono stati esplorativi. Sul fronte difesa, stavolta in entrata, rimane attuale il nome di Pablo Marì. Il difensore spagnolo del Monza vuole la Fiorentina, club con il quale firmerebbe un contratto di un anno e mezzo. Affare che si trascina da settimane ma che alla fine dovrebbe trovare compimento.

In uscita

Su Kouame rimane forte il pressing dell'Empoli, che insidia così lo scambio col Torino con Sanabria. Toro che in serata ha chiesto anche informazioni su Ikoné. Nuova idea per il francese, vedremo se più gradita delle altre.